به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، ریحانه کریمی پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی تبریک می‌گویم. این مسابقات برای تیم ایران اهمیت زیادی داشت، زیرا تیم قهرمان به‌صورت مستقیم به رقابت‌های قهرمانی زنان آسیا اعزام می‌شود.

وی افزود: رقابت‌های کاوا در رنکینگ آسیایی تأثیرگذار بود و باعث شد جایگاه تیم ایران ارتقا پیدا کند. از این بابت بسیار خوشحالیم. همچنین این مسابقات نقش اردوی تدارکاتی مؤثری برای تیم ایران داشت و توانستیم تمرینات خود را در جریان بازی‌ها پیاده کنیم. در حال حاضر برای بازی‌های کشورهای اسلامی آماده می‌شویم و حدود بیست روز دیگر به این رقابت‌ها اعزام خواهیم شد.

مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ایران خاطرنشان کرد: هدف اصلی تیم ایران حضور در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی و کسب بهترین مدال در آن مسابقات است. امیدوارم بتوانیم با قدرت در آن میدان حاضر شویم.

