کریمی: قهرمانی کاوا قدمی مهم برای حضور قدرتمند در بازیهای کشورهای اسلامی است
مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ایران گفت: قهرمانی در مسابقات آسیای مرکزی (کاوا) قدمی مهم برای حضور قدرتمند در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی است.
به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، ریحانه کریمی پس از کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: به کادر فنی و بازیکنان تیم ملی تبریک میگویم. این مسابقات برای تیم ایران اهمیت زیادی داشت، زیرا تیم قهرمان بهصورت مستقیم به رقابتهای قهرمانی زنان آسیا اعزام میشود.
وی افزود: رقابتهای کاوا در رنکینگ آسیایی تأثیرگذار بود و باعث شد جایگاه تیم ایران ارتقا پیدا کند. از این بابت بسیار خوشحالیم. همچنین این مسابقات نقش اردوی تدارکاتی مؤثری برای تیم ایران داشت و توانستیم تمرینات خود را در جریان بازیها پیاده کنیم. در حال حاضر برای بازیهای کشورهای اسلامی آماده میشویم و حدود بیست روز دیگر به این رقابتها اعزام خواهیم شد.
مدافع میانی تیم ملی والیبال زنان ایران خاطرنشان کرد: هدف اصلی تیم ایران حضور در بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و کسب بهترین مدال در آن مسابقات است. امیدوارم بتوانیم با قدرت در آن میدان حاضر شویم.