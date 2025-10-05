لی: المپیک جوانان آسیایی دیگر میدان پیش روست

به گزارش ایلنا و به نقل از دپارتمان ارتباطات فدراسیون والیبال، لی دو هی پس از پیروزی مقابل ازبکستان و کسب مدال طلای مسابقات آسیای مرکزی (کاوا) اظهار داشت: خدا را شکر که توانستیم این بازی‌ها را با نتیجه‌ای خوب به پایان برسانیم. به نظرم بازیکنان بسیار پیشرفت کردند و چون در حال آماده شدن برای بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی هستیم، احساس می‌کنم بچه‌ها زمان بیشتری برای هماهنگی داشتند و این مسابقات فرصت بسیار خوبی برای تیم ایران بود.

وی افزود: شنیدم این مدال برای اولین بار به دست آمده است و از این اتفاق بسیار خوشحالم. این موفقیت باعث افتخار من است.

سرمربی تیم ملی والیبال زنان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف نزدیک من، اعزام تیم زیر ۱۸ سال به مسابقات المپیک آسیایی جوانان است که حتماً قصد داریم جزو کشورهای برتر باشیم. پس از آن، بازی‌های کشورهای اسلامی یکی دیگر از اهداف مهم است که می‌خواهیم با تیم به فینال برسیم.

لی دو هی تأکید کرد: بعد از آن نیز اهداف دیگری دارم که به مرور زمان برای تحقق آن‌ها تلاش خواهم کرد تا والیبال زنان ایران را ارتقا دهیم و به‌درستی عمل کنیم.

