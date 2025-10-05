به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال زنان ایران پس از درخشش در مسابقات قهرمانی آسیای مرکزی و کسب نخستین مدال طلای تاریخ خود، موفق شد در جدیدترین رده‌بندی جهانی فدراسیون جهانی والیبال (FIVB) پانزده پله صعود کند.

شاگردان «لی دو هی» در این رقابت‌ها با اقتدار کامل، تیم‌های تاجیکستان، قرقیزستان و ازبکستان را در دو دیدار متوالی با نتیجه سه بر صفر شکست دادند و با چهار پیروزی بدون واگذاری حتی یک ست، عنوان قهرمانی را به دست آوردند.

با این قهرمانی، تیم ملی والیبال زنان ایران از رتبه ۶۲ جهان به جایگاه ۴۷ صعود کرد و اکنون با ۷۴.۲۴ امتیاز در بین ۵۰ تیم برتر جهان قرار گرفته است.

این جهش چشمگیر، بهترین جایگاه تاریخ والیبال زنان ایران در رنکینگ جهانی محسوب می‌شود و نشان از روند رو به رشد و برنامه‌ریزی دقیق فدراسیون در بخش بانوان دارد.

گفتنی است تیم ملی والیبال زنان ایران پیش از این در سال ۱۳۹۶ در مسابقات انتخابی قهرمانی جهان در منطقه «کاوا» نیز به مقام قهرمانی گروه خود رسیده بود، اما آن رقابت‌ها مدال نداشت و ایران تنها به مرحله دوم انتخابی صعود کرد.

