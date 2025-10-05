خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تقوی: والیبال نقش موثری در مدال آوری کاروان ایران خواهد داشت

تقوی: والیبال نقش موثری در مدال آوری کاروان ایران خواهد داشت
کد خبر : 1696127
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس فدراسیون والیبال گفت: تیم‌های ملی زنان و مردان ایران می‌توانند سهم مهمی در مدال‌آوری کاروان کشور در بازی‌های کشورهای اسلامی داشته باشند.

به گزارش ایلنا، سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، در پایان نشست تخصصی بازی‌های کشورهای اسلامی و بازی‌های ساحلی آسیا با اشاره به آمادگی تیم‌های ملی برای حضور در این رقابت‌ها اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازی‌ها، تیم‌های زنان و مردان والیبال سهمیه حضور در بازی‌های کشورهای اسلامی را کسب کرده‌اند.

وی افزود: تیم ملی والیبال ایران با توجه به تجارب ارزشمندی که در دوره‌های پیشین بازی‌های کشورهای اسلامی به دست آورده است، قطعاً می‌تواند در مدال‌آوری کاروان ورزشی کشورمان نقش مؤثری ایفا کند.

تقوی در ادامه با قدردانی از حمایت‌های کمیته ملی المپیک برای اعزام تیم‌های ملی به رویدادهای بین‌المللی، گفت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون والیبال، کسب سهمیه المپیک در رشته والیبال ساحلی برای نخستین‌بار است. در این راستا اقدامات مؤثری انجام شده و حضور تیم ملی ساحلی کشورمان در رقابت‌های معتبر آسیایی و جهانی می‌تواند در دستیابی به این هدف نقش تعیین‌کننده‌ای داشته باشد.

رئیس فدراسیون والیبال در پایان خاطرنشان کرد: موافقت کمیته ملی المپیک با حضور تیم ملی والیبال ساحلی در بازی‌های آسیایی ساحلی، گام مثبتی برای توسعه این رشته و موفقیت در مسیر کسب سهمیه المپیک به شمار می‌رود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
پارسیان
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی