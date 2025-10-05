تقوی: والیبال نقش موثری در مدال آوری کاروان ایران خواهد داشت
رئیس فدراسیون والیبال گفت: تیمهای ملی زنان و مردان ایران میتوانند سهم مهمی در مدالآوری کاروان کشور در بازیهای کشورهای اسلامی داشته باشند.
به گزارش ایلنا، سید میلاد تقوی، رئیس فدراسیون والیبال، در پایان نشست تخصصی بازیهای کشورهای اسلامی و بازیهای ساحلی آسیا با اشاره به آمادگی تیمهای ملی برای حضور در این رقابتها اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس اعلام کمیته برگزاری بازیها، تیمهای زنان و مردان والیبال سهمیه حضور در بازیهای کشورهای اسلامی را کسب کردهاند.
وی افزود: تیم ملی والیبال ایران با توجه به تجارب ارزشمندی که در دورههای پیشین بازیهای کشورهای اسلامی به دست آورده است، قطعاً میتواند در مدالآوری کاروان ورزشی کشورمان نقش مؤثری ایفا کند.
تقوی در ادامه با قدردانی از حمایتهای کمیته ملی المپیک برای اعزام تیمهای ملی به رویدادهای بینالمللی، گفت: یکی از اهداف اصلی فدراسیون والیبال، کسب سهمیه المپیک در رشته والیبال ساحلی برای نخستینبار است. در این راستا اقدامات مؤثری انجام شده و حضور تیم ملی ساحلی کشورمان در رقابتهای معتبر آسیایی و جهانی میتواند در دستیابی به این هدف نقش تعیینکنندهای داشته باشد.
رئیس فدراسیون والیبال در پایان خاطرنشان کرد: موافقت کمیته ملی المپیک با حضور تیم ملی والیبال ساحلی در بازیهای آسیایی ساحلی، گام مثبتی برای توسعه این رشته و موفقیت در مسیر کسب سهمیه المپیک به شمار میرود.