ترکیب چادرملو برابر استقلال مشخص شد

به گزارش ایلنا، ترکیب تیم فوتبال چادرملو برای دیدار حساس برابر استقلال مشخص شد. شاگردان سعید اخباری در شرایطی پا به این مسابقه می‌گذارند که امیدوارند که از شرایط بحرانی این روز های استقلال استفاده نموده و به حداکثر امتیازات دست پیدا کنند.

بر اساس اعلام رسمی، چادرملو در این دیدار با ترکیب زیر به میدان خواهد رفت:

ادسون ماردن، سعید محمدی‌فر، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، هادی حبیبی‌نژاد، رضا محمودآبادی، سگندو، رضا دهقان، ماریو اوتازو، علی طاهران و رضا جبیره.

دیدار استقلال و چادرملو از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه تختی اردکان برگزار می‌شود.

