کاراته ایران با ۴ مدال در لیگ سری A مالزی خوش درخشید
نمایندگان ایران در آخرین مرحله لیگ سری A سال ۲۰۲۵ در مالزی موفق به کسب یک طلا، یک نقره و دو برنز شدند.

به گزارش ایلنا، آخرین مرحله از رقابت‌های لیگ سری A سال ۲۰۲۵ در مالزی با عملکرد درخشان کاراته‌کاهای ایران همراه بود و ملی‌پوشان کشورمان موفق شدند چهار مدال  برای ایران کسب کنند.

مرتضی نعمتی در وزن ۷۵- کیلوگرم با نمایش مقتدرانه توانست عنوان قهرمانی و مدال طلای این مرحله را به دست آورد و نشان دهد آماده‌ترین مبارز وزن خود است.

علی‌اصغر آسیابری پس از سال‌ها دوری از میادین، با بازگشتی موفق در وزن ۸۴- کیلوگرم توانست به مدال نقره دست یابد و به تیم ملی نشان دهد که هنوز از بهترین‌های ایران است.

در ادامه، صالح اباذری در وزن ۸۴+ کیلوگرم و علی رحیمی در وزن ۷۵- کیلوگرم هر کدام به مدال برنز رسیدند تا کاراته ایران با کسب یک طلا، یک نقره و دو برنز این مرحله از لیگ سری A را با موفقیت به پایان برساند.

