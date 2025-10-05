شاهرخی: فوتبال ایران در مسیر سقوط است

به گزارش ایلنا، همایون شاهرخی، بازیکن و مربی باسابقه فوتبال ایران که سال‌ها در تیم پاس، تیم ملی و باشگاه‌های مختلف فعالیت داشته، درباره وضعیت فعلی فوتبال کشور اظهارات صریحی مطرح کرد. او گفت: متأسفانه فوتبال ایران در حال نزول است و هر سال شرایط بدتر می‌شود. کشورهایی که زمانی از ما عقب‌تر بودند حالا جلو افتاده‌اند، اما ما هنوز با مشکلات ابتدایی دست‌وپنجه نرم می‌کنیم. از نظر سخت‌افزاری در وضعیت بسیار ضعیفی قرار داریم. تیم‌های بزرگ ما برای پیدا کردن زمین تمرین یا برگزاری بازی مشکل دارند و این برای لیگ برتر ایران واقعاً زشت است.

دلیل اصلی این شرایط چیست؟

ما فقط برای برگزاری مسابقه بازیکن داریم و اگر باشگاه‌ها دستمزد بالا ندهند، همین بازیکنان را هم نخواهیم داشت. چند سالی است هیچ پدیده جدیدی از فوتبال ایران بیرون نیامده و این یعنی در رده‌های پایه دچار بحران هستیم. تیم‌های پایه گاهی نتیجه می‌گیرند اما هیچ برنامه‌ای برای آینده آن‌ها وجود ندارد. به همین خاطر استعدادها از بین می‌روند و فوتبال ما به بازیکنان ۳۵ ساله متکی شده است.

شما همیشه روی نقش مدارس فوتبال تأکید دارید. چرا این بخش را کلیدی می‌دانید؟

برای قرار گرفتن در مسیر پیشرفت باید از مدارس فوتبال شروع کنیم. اما متأسفانه در این مدارس همه چیز حول محور پول می‌چرخد. تیم‌ها به جای توجه به تربیت بازیکن، دنبال منافع مالی هستند. حتی شنیده‌ام یکی از مدارس فوتبال به والدین بازیکنی گفته اگر مبلغ میلیونی پرداخت کنند، فرزندشان را به تیم ملی می‌برد! نمی‌دانم این چقدر درست است، ولی همین شایعات نشان‌دهنده عمق مشکلات ماست. تا زمانی که پول در اولویت باشد، پیشرفتی حاصل نمی‌شود.

این وضعیت چه تأثیری بر نسل جوان دارد؟

بازیکنان نوجوان با امید و انگیزه وارد مدارس فوتبال می‌شوند، اما خیلی زود با وعده‌های دروغ روبه‌رو می‌شوند. وقتی هدف فقط کسب درآمد باشد و خبری از آموزش درست نباشد، این نسل از فوتبال زده می‌شود. ما به جای ساختن آینده، استعدادها را نابود می‌کنیم.

تحلیل شما از وضعیت لیگ برتر چیست؟

چهل سال است استقلال و پرسپولیس مدام برای قهرمانی می‌جنگند و سایر تیم‌ها یا در میانه جدول هستند یا برای بقا تلاش می‌کنند. اما امروز حتی این دو تیم هم شرایط خوبی ندارند. از فوتبال زیبا خبری نیست و تماشاگران با ناامیدی ورزشگاه را ترک می‌کنند. در این باشگاه‌ها هیچ تحول جدی رخ نداده و فقط نتیجه‌گرایی حرف اول را می‌زند.

در مقایسه با سایر رشته‌ها، فوتبال ایران چه وضعیتی دارد؟

کشتی و والیبال ما در حال پیشرفت‌اند، اما فوتبال با وجود این همه هوادار، روزبه‌روز عقب‌تر می‌رود. با ادامه این روند، جایگاه‌مان را در آسیا از دست می‌دهیم. تیم‌های آسیایی با سرعت در حال رشدند و ما هنوز دل‌خوش به صعودهای اتفاقی به جام جهانی هستیم. اگر تغییری ایجاد نشود، حتی همین موفقیت‌ها هم تکرار نخواهد شد.

