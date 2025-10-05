بازی پرسپولیس از دید آمار: غیرقابل قبول!

به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان بازی با گل‌گهر را یکی از بهترین بازی‌های تیمش در این فصل دانست اما آمار استخراج شده از این مسابقه چندان جالب نیست. پرسپولیس در این مسابقه یک نیمه قابل قبول داشت و تا حدی هوادارانش را امیدوار کرد اما در نیمه دوم با ارائه نمایشی ناامیدکننده خوش‌شانس بود که حداقل شکست نخورد و یک امتیاز دیگر گرفت. پرسپولیس در این مسابقه فوتبال مالکانه‌ای بخصوص در نیمه نخست ارائه کرد چراکه حریف کاملاً عقب نشسته و در زمین خودش مشغول دفاع بود.

به همین خاطر سرخ‌ها با 614پاس که 84.7درصد دقت داشت، 60.9درصد مالک توپ بودند و از این حیث نسبت به تیم تارتار برتری داشتند.

شرایط تیم پرسپولیس نسبت به حریفش در شوت و شانس گل هم بهتر بود اما نه آنقدر که منجربه پیروزی شود. سرخ‌ها در این مسابقه 13شوت زدند که فقط 4 تا از آنها داخل چهارچوب بود. تیم پرسپولیس در نبردهای تن به تن هم برتری بسیار ضعیفی داشت و بازیکنان این تیم در 51.3درصد نبردها برنده شدند.

جالب اینکه آمار دو تیم در تعداد خطاها برابر بود (12 -12) ضمن اینکه بازیکنان پرسپولیس دو کارت زرد گرفتند و بازیکنان حریف 3 اخطار دریافت کردند.

در آیتم امید گل برای گل‌گهر سیرجان عدد 0.63 ثبت شده اما پرسپولیس در این آیتم به عدد 1.64 رسیده است که شاید نسبت به دیدار مقابل ملوان اندکی بهتر باشد اما قابل قبول نیست.

انتهای پیام/