۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند

۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند
۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران دعوت شدند.

به گزارش ایلنا، از سوی کادر فنی تیم ملی امید ایران، ۲۶ بازیکن برای اردوی مهرماه به اردو دعوت شدند.

فهرست بازیکنان دعوت شده به شرح ذیل است:

پوریا لطیفی فر ، یادگار رستمی و فرهان جعفری به دلیل مصدومیت و محمد خلیفه،مهدی زارع، محمدجواد حسین نژاد و کسری طاهری به دلیل قرار گرفتن در فهرست تیم ملی بزرگسالان، در این اردو حضور ندارند.بازیکنان دعوت شده می بایست امروز ۱۳ مهرماه راس ساعت ۱۷ خود را به اردوی تیم ملی امید معرفی کنند. ⁠

گفتنی است،بازیکنان دعوت شده از دو تیم استقلال تهران و چادرملو پس از پایان این مسابقه در محل اردو حاضر خواهند شد.

۲۶ بازیکن به اردوی تیم امید ایران فراخوانده شدند

