به گزارش ایلنا، اسطوره فوتبال ایتالیا، آلساندرو دل‌پیرو مجبور شد پستی را که به‌سرعت در شبکه‌های اجتماعی منتشر کرده بود، حذف کند، زیرا به‌طور ناخواسته پیراهن‌های احتمالی تیم‌های ملی برای جام جهانی تابستان آینده را لو داده بود.

قرار است این مسابقات هشت ماه دیگر در ایالات متحده امریکا آغاز شود. آماده‌سازی برای جام جهانی ۲۰۲۶ در حال انجام است و چندین کشور قبلاً جواز صعود زودهنگام خود را تضمین کرده‌اند. همچنین کشورهای میزبان مشترک؛ کانادا، مکزیک و ایالات متحده، به‌طور خودکار سهمیه حضور را دریافت کرده‌اند. به این کشورها گروه دیگری از تیم‌ها نیز پیوسته‌اند، اگرچه هیچ تیم اروپایی هنوز صعود خود را قطعی نکرده است.

با این حال، این امر مانع از آن نشده که برخی تیم‌ها با طراحی لباس‌های احتمالی خود برای جام جهانی آماده شوند، زیرا شرکت آدیداس وظیفه ارائه طرح‌ها را برای تعدادی از تیم‌های برجسته برعهده دارد. این موضوع زمانی کاملاً آشکار شد که آلساندرو دل‌پیرو، اسطوره تیم ملی ایتالیا، عکسی از تعدادی مانکن منتشر کرد که لباس‌های احتمالی جدید تیم‌های ملی را پوشیده بودند.

این عکس شامل پیراهن‌های اصلی تیم‌های ژاپن، اسپانیا، کلمبیا، ایتالیا، آلمان، مکزیک، بلژیک و آرژانتین بود. این پست همچنین شامل پیراهن‌های دوم این تیم‌ها بود، با یک تفاوت جزئی که در آنها از نماد کلاسیک تریفویل شرکت آدیداس به‌جای لوگوی مدرن استفاده شده بود.

