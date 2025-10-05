بازگشت محتمل اریک تنهاخ به آژاکس
نام اریک تنهاخ، سرمربی سابق آژاکس و منچستریونایتد، بهعنوان گزینه اصلی برای بازگشت به نیمکت این باشگاه مطرح شده است.
به گزارش ایلنا، نام اریک تنهاخ، سرمربی سابق منچستریونایتد، بهعنوان گزینهای برجسته برای بازگشت به نیمکت باشگاه آژاکس مطرح شده است. تنهاخ که تنها پس از دو بازی از بایرلورکوزن اخراج شد، آمادگی خود را برای بازگشت به آژاکس در ژانویه ابراز کرده و مدیران باشگاه در حال بررسی جدایی جان هایتینگا هستند. این خبر هواداران را به یاد دوران طلایی تنهاخ در آژاکس انداخته است. هایتینگا، دستیار سابق یورگن کلوپ در لیورپول، نتوانسته ثبات را به تیم آژاکس بازگرداند و حالا فشار برای تغییر فوری او افزایش یافته است.
تنهاخ که از ژانویه ۲۰۱۸ تا آوریل ۲۰۲۲ هدایت آژاکس را برعهده داشت، دوران درخشانی را با این باشگاه رقم زد و سه قهرمانی اردیویژه و دو جام حذفی هلند را برد و صعود تاریخی به نیمهنهایی لیگ قهرمانان در سال ۲۰۱۹، جایی که آژاکس با نسل طلاییاش یوونتوس و رئال مادرید را حذف کرد، در یاد همه تماشاگران مانده است.پس از موفقیت در آژاکس، او به منچستریونایتد رفت و دو جام حذفی و لیگ کاپ را فتح کرد، اما در نهایت در نوامبر ۲۰۲۴ اخراج شد. ماجراجویی کوتاهمدت او در بایرلورکوزن با تنها دو بازی و اخراج با غرامت چند میلیون یورویی همراه بود، اما حالا دیتلگراف گزارش میدهد که او بازگشت به خانه را بهعنوان فرصتی برای بازسازی اعتبارش میبیند.