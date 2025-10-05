شروع پروژه استادیوم جدید میلان و اینتر تا ۲۰۲۷
با موافقت شورای شهر میلان برای تخریب سنسیرو، مدیران دو باشگاه میلان و اینتر مقدمات ساخت ورزشگاه مشترک جدید را فراهم کردهاند که طبق برنامه تا سال ۲۰۳۰ آماده بهرهبرداری خواهد شد.
به گزارش ایلنا، مدیران دو باشگاه شهر میلان، تاریخی را برای افتتاحیه ورزشگاه اختصاصی خود مشخص کردهاند. با برداشته شدن مهمترین مانع موجود در مسیر ساخت استادیوم اختصاصی تیمهای فوتبال میلان و اینتر، این دو رقیب همشهری مقدمات آغاز پروژه احداث استادیوم مشترکشان را فراهم آوردهاند.
شورای شهر میلان هفته گذشته پس از سالها مخالفت، سرانجام با تخریب ورزشگاه سنسیرو و فروش اراضی آن به دو باشگاه جهت استادیوم جدیدشان موافقت کرد. به این ترتیب بهجز بخش کوچکی از ورزشگاه سنسیرو، مابقی آن تخریب خواهد شد و در محل آن ورزشگاه جدید میلانیها تأسیس خواهد شد.
هنوز بهصورت رسمی زمان مشخصی برای زدن کلنگ احداث این ورزشگاه اعلام نشده است اما گویا مدیران دو باشگاه، پائولو اسکارونی (میلان) و جوزپه ماروتا (اینتر) طی مذاکراتی که با یکدیگر داشتهاند، توافق کردهاند که پروژه را بهگونهای پیش ببرند که در سال 2030 آماده بهرهبرداری باشد.
اسکارونی در این خصوص به پایگاه خبری میلانو فیانتزا گفت: برنامه ما این است که پروسه خرید ورزشگاه را تا پایان اکتبر نهایی کنیم و در آن مقطع ما اولین قسط مربوطه به مبلغ 73 میلیون یورو را خواهیم پرداخت. پس از آن فاز طراحی استادیوم جدید آغاز خواهد شد؛ بخش کلی پروژه هم تا مدتی بین 6 تا 8ماه آماده خواهد شد.
در حالی که پیش از این رسانههای ایتالیایی سال 2031 را بهعنوان زمان افتتاح ورزشگاه جدید میلانیها اعلام کرده بودند، اسکارونی تأکید کرد که ساخت ورزشگاه در سال 2027 آغاز خواهد شد و تا سال 2030 به پایان میرسد. تیمهای میلان و اینتر از سال 1947، بازیهای خانگی خود را در ورزشگاه سنسیرو برگزاری کردهاند؛ ورزشگاهی که در آستانه صد سالگی است.