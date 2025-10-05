میلان و یوونتوس در آلیانز تورین

به گزارش ایلنا، در شرایطی که طی سال‌های اخیر خبری از یوونتوس و میلان در جمع مدعیان قهرمانی سری آ نبود، اوضاع برای این فصل به شکلی معجزه‌آسا تغییر کرده و هر دو تیم پس از شروعی نسبتاً موفق حساس‌ترین بازی هفتم ششم سری آ را امشب در ورزشگاه آلیانز تورین برگزار خواهند کرد. مکس آلگری که سال‌ها روی نیمکت یوونتوس حضور داشت و با این تیم به ۵ قهرمانی سری آ و دو نایب‌قهرمانی در لیگ قهرمانان اروپا رسید، حالا و دو فصل پس از پایان کارش روی نیمکت یوونتوس، به عنوان سرمربی میلان به تورین بازمی‌گردد تا به روند فوق‌العاده میلان صدرنشین در این روزهای سری آ تداوم ببخشد. در سمت مقابل، یوونتوس با ایگور تودور تنها تیم بدون شکست ایتالیا در تمامی مسابقات محسوب می‌شود اما هواداران بانوی پیر از تکرار سرنوشت فصل گذشته تیم با تیاگو موتا هراس دارند؛ جایی که تیم رکورد بدون شکست خود را حفظ می‌کرد اما تعدد تساوی‌ها، منجر به اخراج زودهنگام تیاگو موتا از روی نیمکت این تیم شد.

شاگردان تودور هفته گذشته و در شرایطی که ناپولی صدرنشین مقابل میلان شکست خورد، فرصت صعود به صدر جدول سری آ را داشتند اما با تساوی مقابل آتالانتا، حالا ۱۱ امتیازی هستند و با یک امتیاز کمتر نسبت به میلان صدرنشین، ناپولی و رم در جایگاه چهارم جدول قرار دارند. در بازی‌های لیگ قهرمانان اروپا نیز یوونتوس دو تساوی متوالی مقابل دورتموند و ویارئال را تجربه کرده و برای مبتلا نشدن به دژاووی موتا، چاره‌ای جز پیروزی مقابل میلان در خانه وجود ندارد. یوونتوس در چهار بازی اخیر سری آ، مقابل روسونری شکست‌ناپذیر بوده اما در سوپرجام ایتالیا فصل گذشته مغلوب میلان شده است؛ نتیجه‌ای که زمینه‌ساز اخراج موتا و حضور تودور روی نیمکت یووه شد. یوآن کابال و فابیو میرتی غایبان یووه در این بازی هستند اما خبر خوب برای آنها این است که خفرن تورام و برمر هر دو برای این بازی به میادین بازگشته‌اند.در سمت مقابل میلانی‌ها پس از یک فصل کابوس‌وار، روزهای رویایی را سپری می‌کنند. آلگری با قدرت بازگشته، لوکا مودریچ و ربیو میانه میدان را برای میلان بیمه کرده‌اند و کریستین پولیشیچ نیز در فرمی ایده‌آل به سر می‌برد. پس از شکست دادن آنتونیو کونته، حالا آلگری به دنبال پیروزی مقابل دیگر بازیکن قدیمی یوونتوس خواهد بود. عدم حضور میلان در رقابت‌های اروپایی، فرصت خوبی را برای تمرکز میلان روی فتح لیگ قرار داده و برخلاف ادعاهای آلگری که اصرار دارد تیمش‌ آماده قهرمانی نیست، بی‌شک باید میلان را مدعی در نظر گرفت. رافائل لیائو و فیکایو توموری به احتمال زیاد این بازی را از دست خواهند داد و پرویس استوپینان نیز به دلیل اخراج در جدال با ناپولی در این رقابت محروم خواهد بود.

