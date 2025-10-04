غیبت غیرمنتظره پورعلیگنجی در لیست جدید تیم ملی
مرتضی پورعلیگنجی پس از بازگشت از مصدومیت و حضور دوباره در ترکیب پرسپولیس، برخلاف انتظار، در فهرست جدید امیر قلعهنویی برای اردوی تیم ملی جایی نداشت.
به گزارش ایلنا، در حالی که مصدومیت محمدحسین کنعانیزادگان و بازگشت مرتضی پورعلیگنجی به ترکیب پرسپولیس، شانس حضور دوباره این مدافع باتجربه در اردوی تیم ملی را افزایش داده بود، اما شرایط برخلاف پیشبینیها پیش رفت و نام او در لیست جدید امیر قلعهنویی قرار نگرفت.
پورعلیگنجی که از سال ۲۰۱۵ و جام ملتهای آسیا در استرالیا، در تمام تورنمنتهای مهم تیم ملی حضور داشته و حتی پارگی رباط صلیبیاش — که یکی از آنها در جریان بازیهای ملی رخ داد — مانع از حضورش در اردوها نشده بود، این بار از فهرست تیم ملی خط خورد.
مدافع مازنی پرسپولیس در دو هفته اخیر پس از پشت سر گذاشتن مصدومیت، به ترکیب تیمش بازگشته و از نظر بدنی شرایط مطلوبی پیدا کرده بود، اما با انتشار لیست جدید تیم ملی، به نظر میرسد از تصمیم سرمربی در شوک بزرگی فرو رفته است.
امیر قلعهنویی برای پست دفاع میانی در این اردو، شجاع خلیلزاده، حسین ابرقویینژاد، امین حزباوی و محمدمهدی زارع را دعوت کرده است. دو مدافع باتجربه از تیمهای تراکتور و پرسپولیس در کنار دو چهره جوان سپاهان و زارعِ لژیونر که در لیگ روسیه بازی میکند، ترکیب خط دفاعی تیم ملی را در فیفادی پیشرو تشکیل میدهند.
در این میان، غیبت عارف آقاسی نسبت به لیست قبلی و مصدومیت کنعانیزادگان نیز از نکات مهم تغییرات در بخش دفاعی تیم ملی محسوب میشود.