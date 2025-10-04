گلمحمدی: میتوانستیم تراکتور را ببریم اما قدرشناس فرصتهایمان نبودیم
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان مدعی شد این تیم در دیدار شنبه شب خود مقابل تراکتور شایسته پیروزی بوده است.
به گزارش ایلنا، یحیی گلمحمدی بعد از تساوی بدون گل تیمش مقابل تراکتور تبریز اظهار داشت: بازی دیدنی و زیبایی انجام دادیم. هدف ما کسب سه امتیاز بود و بچههای ما این حس و انگیزه را در خود نشان دادند. موقعیت های خوبی به دست آوردیم که متأسفانه به گل تبدیل نشدند.
وی در ادامه افزود: در اینطور بازیها سه چهار فرصت به دست میآید که باید استفاده کنیم، اما ما امشب فرصتطلب نبودیم. میتوانستیم بازی را ببریم، اما قدرشناس فرصتهایمان نبودیم. با توجه به کیفیت بازیکنانم از نتیجه راضی نیستم. ما تنها یک موقعیت در ثانیههای پایانی به تیم حریف دادیم. با توجه به یک امتیاز تیم خوشحال این بازی تراکتوریها بودند.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان خاطر نشان کرد: تراکتور تیم نامداری است. آنها قهرمان سال گذشته هستند و از اعتبار و قهرمانی خود میخواهند دفاع کنند. بچههای ما اما تحت تأثیر حریف قرار نگرفتند و کار خودشان را انجام دادند. با این وجود باید موقعیتهایمان تبدیل به گل میشد.
گلمحمدی در واکنش به انتقاد اسکوچیچ از وقت تلف کردن حامد لک سنگربان فولاد خوزستان گفت: امکان ندارد در تیمهای من بازیکنان وقت تلف کنند. مصدومیت حامد لک از شروع بازی به وجود آمد. وقت تلف کردن به تیم ما نمیآید.
وی در ادامه از هواداران فولاد تشکر کرد و یادآور شد: از هوادارانمان تشکر میکنم. فکر نمیکردم با توجه به دوری ورزشگاه و ساعت بازی این همه تماشاگر به ورزشگاه بیاید.
سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان ضمن تمجید از امکانات ورزشگاه شهدای فولاد اهواز تصریح کرد: همه ورزشگاهها باید نواقص خود را درست کنند. ورزشگاه فولاد از خیلی استادیومهای دیگر بهتر است. ورزشگاههای پایتخت هم این زیرساخت را ندارند.
گلمحمدی ادامه داد: اگر قرار است تماشاگر نیاید باید در ورزشگاههای پایتخت که وضعیت رختکنها و سرویسها نامناسب است سختگیری بیشتری صورت بگیرد. استادیوم ما شرایط خیلی خوبی دارد و جز ورزشگاههایی است که مسئولان برگزاری و تماشاگران بدون دغدغه میآیند و هیچ مشکلی برای آنها به وجود نمیآید.