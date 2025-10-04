اسکوچیچ: فولاد وقتکشی میکرد
دراگان اسکوچیچ، سرمربی تراکتور، پس از تساوی بدون گل تیمش برابر فولاد، از وقتکشی حریف گلایه کرد و گفت تیمش تا ثانیه آخر برای پیروزی تلاش کرده است.
به گزارش ایلنا، دیدار تیمهای تراکتور و فولاد خوزستان در چارچوب رقابتهای لیگ برتر با تساوی بدون گل به پایان رسید. در پایان مسابقه، دراگان اسکوچیچ نسبت به اتلاف وقت از سوی بازیکنان فولاد، بهویژه دروازهبان این تیم، اعتراض کرد.
سرمربی تراکتور در نشست خبری پس از بازی گفت:
در این دیدار تا لحظه آخر شانس پیروزی داشتیم. فولاد روی توپهای بلند خطرناک بود و در مجموع، تساوی نتیجهای عادلانه است، چون هر دو تیم میتوانستند برنده شوند. با این حال از نتیجه مساوی راضی نیستم؛ بازیکنانم خسته بودند و شرایط جوی کار را سخت کرده بود. هر چهار روز یک بازی داریم و این مسئله روی عملکرد تأثیر میگذارد.
او در واکنش به این ادعا که تراکتور در این بازی تحت فشار بوده، گفت:
این نظر شخصی شماست و نمیتوانید بگویید با همه صحبت کردهاید. گلر من نبود که وقتکشی میکرد. ما تا آخرین لحظه برای پیروزی جنگیدیم. من عصبانی نیستم، فقط از نتیجه رضایت ندارم. انتظار داشتم سؤال بپرسید، نه اینکه نظر شخصی بدهید.
اسکوچیچ ادامه داد:
برای یحیی گلمحمدی، تیم فولاد و نظر شما احترام قائلم، اما این سبک فوتبال که در ایران جا افتاده و گلر بیست بار روی زمین میافتد، برای من قابل احترام نیست. فولاد تیم خوبی است و روی اوتها و ضربات ایستگاهی خطرناک بود. با توجه به شرایط جوی و فشردگی مسابقات، تا ثانیه آخر برای برد تلاش کردیم. ما هیچوقت وقتکشی نمیکنیم و همیشه برای پیروزی میجنگیم.