محمدجواد محمدی: برنامه کادر فنی را کامل اجرا کردیم
بازیکن ذوبآهن پس از تساوی برابر سپاهان گفت تیمش مطابق برنامه کادر فنی بازی کرده و اجازه خلق موقعیت جدی به حریف نداده است.
به گزارش ایلنا، شهرآورد اصفهان با تساوی بدون گل میان سپاهان و ذوبآهن به پایان رسید. محمدجواد محمدی، بازیکن ذوبآهن، پس از پایان این دیدار گفت: بازی خوبی بود. هر دو تیم موقعیت داشتند و ما هم در دقایق پایانی میتوانستیم گل بزنیم و برنده شویم.
او در پاسخ به اینکه موقعیتی که از آن صحبت میکند آفساید اعلام شده بود، اظهار داشت: نمیدانم دقیقاً چه شد. فکر کنم داور اوت گرفت. من روی نیمکت بودم و تصورم این است که اوت اعلام شد.
محمدی درباره عملکرد تیمش افزود: برنامههای کادر فنی را بهطور کامل اجرا کردیم و بازی کاملاً حسابشدهای ارائه دادیم. فرصت زیادی هم به سپاهان ندادیم و تمرکزمان روی انسجام دفاعی بود.
مهاجم ذوبآهن در مورد وضعیت بدنی خود گفت: طبیعی است که در شروع فصل به خاطر فشار بدنسازی بدن هنوز کاملاً ریکاوری نشده باشد. اما به مرور که بازیها پیش میرود، شرایط بهتر میشود. خدا را شکر از نظر بدنی در حال پیشرفت هستم و امیدوارم بتوانم بیشتر به تیم کمک کنم.