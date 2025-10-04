تساوی بدون گل سپاهان و ذوبآهن در یک بازی پرتنش
دیدار هفته ششم لیگ برتر بین سپاهان و ذوبآهن در ورزشگاه نقش جهان با تساوی بدون گل به پایان رسید، دیداری که دو صحنه جنجالی پنالتی و گل مردود VAR هم در آن رخ داد.
به گزارش ایلنا، تیمهای سپاهان و ذوبآهن اصفهان امروز (شنبه) در هفته ششم لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18:15 در ورزشگاه نقش جهان به مصاف هم رفتند که مسابقه با تساوی بدون گل خاتمه یافت.
در دقیقه 88 سپاهان توسط کاوه رضایی به گل رسید، اما داور پس از بررسی کمک داور ویدئویی، گل را به دلیل آفساید مردود اعلام کرد. همچنین در دقیقه 14، داور مسابقه به سود سپاهان پنالتی اعلام کرد، اما پس از بازبینی در اتاق VAR، تصمیم خود را پس گرفت. پیام حیدری در این صحنه برخورد توپ با دست شاهین طاهرخانی مدافع ذوبآهن را تشخیص داده بود، اما بازبینیها نشان داد توپ پیش از ارسال به محوطه جریمه از زمین خارج شده بود.
پیام حیدری قضاوت این دیدار را بر عهده داشت و در جریان بازی به هادی محمدی از سپاهان و نادر محمدی، محمدجواد محمدی، شاهین طاهرخانی و داود نوشی صوفی صوفیانی از ذوبآهن کارت زرد نشان داد.
با این نتیجه، سپاهان و ذوبآهن به ترتیب با شش و پنج امتیاز در جایگاههای دوازدهم و سیزدهم جدول قرار گرفتند و همچنان وضعیت مناسبی در جدول ردهبندی ندارند.
ترکیب سپاهان: محمدرضا اخباری، محمدامین حزباوی(83- هادی محمدی)، محمد دانشگر، آریا یوسفی، احسانحاجصفی، عارف حاجی عیدی، امید نورافکن(83- آرش رضاوند)، ریکاردو آلوز، آریا شفیعدوست، محمدمهدی لطفی(73- کاوه رضایی) و مجید علیاری(73- ایوان سانچز)
سرمربی: محرم نویدکیا
ترکیب ذوب آهن: داوود نوشی صوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، شاهین طاهرخانی، حسن شوشتری، جلال علی محمدی(89- جنان زایموویچ)، محمد مرتضوی(62- احسان پهلوان)، محمدجوادمحمدی و امید لطیفی.
سرمربی: قاسم حدادیفر