ترکیب ذوب آهن برابر سپاهان
ترکیب ذوب آهن برابر سپاهان مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوبآهن اصفهان امروز شنبه ۱۱ مهر در چارچوب هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران، جام خلیج فارس، از ساعت ۱۸:۱۵ در ورزشگاه نقشجهان به مصاف همشهری خود سپاهان میرود. این دیدار حساس میتواند تأثیر قابلتوجهی بر روند نتایج دو تیم در هفتههای آینده داشته باشد.
ذوبآهن که در پنج هفته ابتدایی تنها یک پیروزی کسب کرده، با هدایت قاسم حدادیفر امیدوار است با نمایشی منسجمتر مقابل سپاهان، دومین برد فصل خود را به دست آورد؛ هرچند این مأموریت برای گاندوها آسان نخواهد بود.
ترکیب ذوب آهن مقابل سپاهان:
داوود نوشیصوفیانی، نادر محمدی، آرش قادری، امیرحسین جدی، پدرام قاضی پور، شاهین طاهرخانی، حسن شوشتری، جلال علی محمدی، آرش مرتضوی، محمدجوادمحمدی و امید لطیفی