ترکیب سپاهان مقابل ذوب آهن مشخص شد

ترکیب سپاهان برای دربی اصفهان مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  تیم‌های سپاهان و ذوب‌آهن در چارچوب هفته ششم لیگ برتر به مصاف هم می‌روند.

دربی اصفهان در حالی برگزار می‌شود که سپاهان پس از پیروزی برابر خیبر، با روحیه‌ای بالا به میدان خواهد آمد و در سوی مقابل، شاگردان قاسم حدادی‌فر با انگیزه فراوان به دنبال کسب نتیجه‌ای مطلوب هستند.

ذوب‌آهن در این فصل با ارائه بازی‌های هجومی و نمایش‌های قابل‌قبول، نوید دربی‌ای نزدیک‌تر و پرهیجان‌تر از سال‌های گذشته را می‌دهد.

ترکیب سپاهان برابر ذوب آهن:

محمدرضا اخباری، محمد دانشگر، امین حزباوی، آریا یوسفی، احسان حاج‌صفی، عارف حاجی‌عیدی، امید نورافکن، ریکاردو آلوز، آریا شفیع‌دوست، محمدمهدی لطفی، مجید علیاری

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
