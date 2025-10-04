خبرگزاری کار ایران
واکنش دردناک تیکدری در فضای مجازی!

گل مهدی تیکدری مقابل پرسپولیس به جای شادی، با ناراحتی عمیق او همراه شد؛ جایی که فحاشی برخی هواداران باعث واکنش احساسی این بازیکن شد.

به گزارش ایلنا، دیدار پرسپولیس و گل‌گهر سیرجان با تساوی یک بر یک به پایان رسید، اما حاشیه‌های پس از بازی بیشتر از نتیجه مورد توجه قرار گرفت. مهدی تیکدری، زننده گل گل‌گهر در این دیدار، پس از پایان مسابقه در واکنش به فحاشی برخی هواداران پرسپولیس در فضای مجازی نوشت:«مادرم شرمندتم... تویی که ۲۰ ساله رفتی و مارو تنها گذاشتی و امشب تلخ‌ترین گل عمرمو زدم. گل زدم و فحش خوردم. وقتی بهت فحاشی شد، دلم می‌خواست همون‌جا فوتبال و زندگی برام تموم شه. بیشتر از هر وقتی شرمندتم غم بی‌پایان من.»واکنش دردناک تیکدری در فضای مجازی!

این پیام احساسی، بازتاب گسترده‌ای در میان کاربران و جامعه فوتبال داشت و بسیاری از چهره‌های ورزشی از تیکدری حمایت کردند.

پیش‌تر تیکدری در مصاحبه‌ای پس از بازی نیز گفته بود: «بازیکنی که مقابل تیم شما گل می‌زند، مستحق فحش خوردن نیست. مادر من سال‌هاست فوت کرده و توهین به او کار درستی نیست.»

رفتارهای توهین‌آمیز در ورزشگاه‌ها، بار دیگر موضوع لزوم احترام به بازیکنان و حفظ اخلاق در فوتبال را یادآور شد.بسیاری  معتقدند که فحاشی و بی‌احترامی نه‌تنها کمکی به تیم‌ها نمی‌کند، بلکه روح ورزش را خدشه‌دار می‌کند.

