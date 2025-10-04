اعلام زمان بازیهای تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملتهای آسیا
زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.
به گزارش ایلنا، دیدارهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملتهای ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور تیمهای ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵(اول تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در ورزشگاه آرهنا شهر احمد آباد هند برگزار شود به شرح زیر اعلام شد.
شنبه ۲۲ نوامبر(اول آذر)
لبنان_ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
فلسطین_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)
دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)
چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
لبنان_ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)
چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)
ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند_ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)
جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)
فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
هند_ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)
یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)
چین تایپه_ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)
ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)