اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا

اعلام زمان بازی‌های تیم ملی نوجوانان در مقدماتی جام ملت‌های آسیا
زمان دیدارهای تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران در گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های زیر ۱۷ سال آسیا مشخص شد.

به گزارش ایلنا، دیدارهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور تیم‌های ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵(اول تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در ورزشگاه آره‌نا شهر احمد آباد هند برگزار شود به شرح زیر اعلام شد.

شنبه ۲۲ نوامبر(اول آذر)

لبنان_ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

فلسطین_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

لبنان_ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)

چین تایپه_ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

 

لوازم خانگی