به گزارش ایلنا، دیدارهای گروه D مرحله مقدماتی جام ملت‌های ۲۰۲۶ زیر ۱۷ سال آسیا، با حضور تیم‌های ایران، هند، فلسطین، چین تایپه و لبنان که قرار است از ۲۲ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۵(اول تا ۹ آذر ۱۴۰۴) در ورزشگاه آره‌نا شهر احمد آباد هند برگزار شود به شرح زیر اعلام شد.

شنبه ۲۲ نوامبر(اول آذر)

لبنان_ چین تایپه؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

فلسطین_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

دوشنبه ۲۴ نوامبر(۳ آذر)

چین تایپه_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

لبنان_ فلسطین؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

چهارشنبه ۲۶ نوامبر(۵ آذر)

ایران_ لبنان؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ چین تایپه؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

جمعه ۲۸ نوامبر(۷ آذر)

فلسطین_ ایران؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

هند_ لبنان؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

یکشنبه ۳۰ نوامبر(۹ آذر)

چین تایپه_ فلسطین؛ ساعت ۱۶:۳۰ به وقت محلی(۱۴:۳۰ به وقت تهران)

ایران_ هند؛ ساعت ۱۹:۳۰ به وقت محلی(۱۷:۳۰ به وقت تهران)

انتهای پیام/