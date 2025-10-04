اعلام اسامی داوران هفته هفتم لیگ دسته اول
داوران رقابت های هفته هفتم فصل جاری لیگ دسته اول کشور مشخص شدند.
اسامی داوران هفته هفتم لیگ دسته اول در فصل 1405-1404 مشخص شد که به شرح زیر است:
دوشنبه 14 مهرماه 1404
*داماشیان گیلان - نیروی زمینی تهران
داور: سیاوش خالقی کمک ها: امین اسکندری، رضا رایجی و محمدحسین یحیی زاده ناظر: مهدی موسی پور
* مس سونگون - سایپا تهران
داور: سعاد وفاپیشه کمک ها: مهران مصطفوی، ابوالفضل بیات و امید جمشیدی ناظر: مهرداد ذهبی
* هوادار تهران - پارس جنوبی جم
داور: رسول اولیایی کمک ها: علیرضا صیاد، هادی ابراهیمی و بهزاد بارانی ناظر: بابک عباسقلی زاده
* فرد البرز - شهرداری ماهشهر
داور: میلاد کهزادی کمک ها: محمد حیدری، امین عمویی و هادی صحرایی ناظر: ایوب غلامزاده
* نفت و گاز گچساران - نفت بندرعباس
داور: میلاد نور کمک ها: مرتضی رجال زاده، عباس عسگری و امیرحسین یزدانی ناظر: عبدالرسول استادزاده
* شناورسازی قشم - نود ارومیه
داور: رضا براتی کمک ها: علی رعیت، فرزاد ولی ابرقویی و محسن مرادیان ناظر: محمدرضا امینی
سه شنبه 15 مهرماه 1404
* مس شهربابک - مس کرمان
داور: ابراهیم موسوی کمک ها: شهرخ دانشور، احمد حقانی و محمدعلی یعقوبی ناظر: بابک وسیله بر
* آریو اسلامشهر - نفت آبادان
داور: سیدحسین حسینی کمک ها: فرزاد ایمانی نژاد، مسعود مرادی و وحید بایش ناظر: محسن فریمانی
* نساجی مازندران - بعثت کرمانشاه
داور: ایمان کهیش کمک ها: علی فرزانمنش، امیر غفوری و حسین اسماعیلی ناظر: محمدرضا فلاح