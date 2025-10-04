آخرین فرصت روبن آموریم: باید ساندرلند را شکست بدهی!

به گزارش ایلنا، سر جیم رتکلیف، مالک عمده و رئیس شرکت اینئوس، فعلاً مایل است به مربی پرتغالی فرصت بیشتری بدهد، اما در صورتی که نتایج به‌سرعت تغییر نکند، تصمیمی متفاوت خواهد گرفت. با توجه به اینکه منچستریونایتد در این دیدار مقابل تیم تازه‌صعود کرده ساندرلند از پیش مدعی محسوب می‌شود، شکست در این بازی می‌تواند فشار بی‌سابقه‌ای بر آموریم وارد کند.

شروع منچستریونایتد در این فصل بار دیگر یادآور مشکلات دوران ابتدایی حضور آموریم است. شیاطین سرخ با تنها دو پیروزی در لیگ برتر، در رده چهاردهم جدول ایستاده‌اند و به شکلی تحقیرآمیز نیز توسط تیم دسته‌دومی گریمزبی از جام اتحادیه کنار رفتند. با وجود این ناکامی‌ها، آخرین گزارش‌ها نشان می‌دهد که رتکلیف هنوز قصد ندارد به‌سرعت تغییر ایجاد کند و آموریم هم هیچ برنامه‌ای برای کناره‌گیری ندارد.

با این حال، همه می‌دانند اگر روند فعلی ادامه یابد، دیر یا زود هیئت‌مدیره ناچار خواهد شد به همکاری با آموریم پایان دهد. چنین تصمیمی در واقع انتصاب ششمین سرمربی دائمی پس از دوران الکس فرگوسن خواهد بود و یک بار دیگر ناکامی باشگاه در تکرار روزهای پرافتخار گذشته را به نمایش خواهد گذاشت.

یونایتد در سه بازی خانگی این فصل تنها یک بار شکست خورده و آن هم برابر آرسنال بود. با این حال، حریف شنبه شب یعنی ساندرلند، تیمی تازه‌صعودی است که در شروع فصل درخشان عمل کرده و در رتبه ششم ایستاده است؛ جایی بالاتر از یونایتد و چهار امتیاز بیشتر از حریف قدیمی خود. اگر ساندرلند در الدترافورد پیروز شود، اختلاف به هفت امتیاز خواهد رسید و این نتیجه می‌تواند پایان دوران آموریم باشد.

گزارش‌های تازه حتی تأکید کرده‌اند که شکست مقابل ساندرلند «آخرین ضربه» برای تصمیم‌گیران یونایتد خواهد بود. شکست سنگین هفته گذشته مقابل برنتفورد و اصرار آموریم بر تغییر ندادن تاکتیک یا سیستم بازی، نارضایتی فزاینده‌ای را هم میان هواداران و هم در مجموعه کارینگتون به وجود آورده است.

برکناری آموریم برای باشگاه هزینه‌ای بیش از ۱۲ میلیون پوند به همراه خواهد داشت؛ مبلغی که تنها بخشی دیگر از منابع هدررفته یونایتد در تغییرات پی‌درپی نیمکت در یک دهه اخیر خواهد بود. از سوی دیگر، شیاطین سرخ فصل گذشته با شکست در فینال لیگ اروپا برابر تاتنهام سهمیه رقابت‌های اروپایی را از دست دادند و حالا فشار زیادی وجود دارد که این فاجعه دوباره تکرار نشود.

