به گزارش ایلنا، سپاهان و ذوب آهن در هفته ششم لیگ برتر مقابل هم قرار خواهند گرفت و دربی اصفهان در شرایطی برگزار خواهد شد که طلایی‌پوشان تحت تاثیر پیروزی مقابل خیبر در شرایط بهتری قرار دارند و مقابل تیم با انگیزه قاسم‌ حدادی‌فر یک بازی نزدیک را به نمایش خواهند گذاشت. ذوب آهن در این فصل تیمی هجومی و با عملکردی مناسب نشان داده که این دربی را نزدیک‌تر از چند فصل گذشته و در شرایط حساسی قرار داده است.

سپاهان در این مسابقه میلاد زکی‌پور، محمدرضا بردبار، محمد کریمی، مهدی لیموچی و ایوان سانچز را در اختیار نخواهد داشت و دیگر بازیکنان در دسترس محرم نویدکیا هستند تا با توجه به تمرینات هفته گذشته یازده بازیکن را به زمین مسابقه بفرستد.

محمدرضا اخباری هفته گذشته مقابل خیبر اولین کلین‌شیت فصل را انجام داد و با توجه به عملکردی که داشت بعید به نظر می‌رسد تغییری در خط دروازه ایجاد شود و او حداقل یک هفته دیگر انتخاب اول نویدکیا خواهد بود.

ساختار دفاعی این تیم با انتقال احسان حاج‌صفی به سمت چپ خط دفاعی، تثبیت حضور محمد دانشگر و محمدامین حزباوی به ثبات رسیده و آریا یوسفی هم نفر چهارم دفاع خطی آنها خواهد بود تا در این بازی هم با ترکیبی مشابه قبلی به زمین بروند.

در بازی گذشته وحدت حنانوف زوج عارف حاجی‌عیدی وسط زمین بود که با توجه به دوری چند روزه وحدت از تمرینات به نظر می‌رسد که نویدکیا از زوج عارف و نورافکن در وسط زمین استفاده خواهد کرد و یک خط جلوتر ستاره پرتغالی این تیم ریکاردو آلوز ایفای نقش خواهد کرد.

در بازی‌های گذشته عملکرد محمدمهدی لطفی و آریا شفیع‌دوست بهتر از دیگر مهاجمان این تیم بود و محرم در این مسابقه هم از این دو بازیکن در دو سمت زمین استفاده خواهد کرد تا بار حملات تیم را به دوش بکشند و از تکنیک 2233709و سرعتی که دارند برای خلق موقعیت استفاده کنند.

با توجه به حساسیت مسابقه و انگیزه مجید علیاری برای تقابل با هم‌تیمی های سابقش او در این بازی به جای انزو کریولی در ترکیب یازده نفره قرار خواهد گرفت و این بهترین فرصت برای او خواهد بود تا شرایطش را در تیم تغییر دهد.

با توجه به شرایطی که دو تیم دارند و سبک بازی مربیانی که هدایت اصفهانی‌ها را برعهده گرفتند این جدال کلاسیک با کیفیت مطلوبی برگزار خواهد شد و حضور بازیکنان جوان در دو سمت زمین نشان از یک مسابقه جذاب خواهد بود.

ترکیب احتمالی سپاهان مقابل ذوب آهن:

محمدرضا اخباری - محمد دانشگر - محمدامین حزباوی - آریا یوسفی - احسان‌ حاج‌صفی - عارف حاجی‌عیدی - امید نورافکن - ریکاردو آلوز - محمدمهدی لطفی - آریا شفیع‌دوست و انزو کریولی

