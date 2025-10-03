هفته ششم لیگ برتر
تساوی پرسپولیس و گلگهر در پایان نیمه اول
نیمه نخست جدال حساس پرسپولیس و گلگهر با وجود خلق چند موقعیت جدی، بدون گل خاتمه یافت تا همهچیز به نیمه دوم موکول شود.
به گزارش ایلنا، نیمه اول دیدار پرسپولیس و گلگهر رفسنجان در چارچوب هفته ششم لیگ برتر با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید.
پرسپولیس در این نیمه برخلاف انتظار نتوانست نمایش تهاجمی و باکیفیتی ارائه کند. شاگردان وحید هاشمیان اگرچه با حرکتهای فردی علیپور و بیفوما صاحب چند موقعیت شدند اما دقت لازم در ضربات نهایی وجود نداشت. مهمترین فرصت پرسپولیس در دقیقه 12 رقم خورد؛ جایی که ضربه بیفوما با عبور از دروازهبان، توسط مدافع گلگهر از روی خط برگشت داده شد.
در سوی دیگر میدان، گلگهر با هدایت مهدی تارتار نمایشی منسجم و هوشمندانه داشت. این تیم با تمرکز بالا در خط دفاعی و واکنشهای خوب فرزین گروسیان مانع از باز شدن دروازهاش شد و حتی روی ضدحملات چند بار تا آستانه گلزنی پیش رفت که با واکنشهای پیام نیازمند بیثمر ماند.
در نهایت نیمه نخست با تساوی بدون گل خاتمه یافت تا دو تیم با امید تغییر شرایط در نیمه دوم وارد زمین شوند. حال باید دید کدام تیم میتواند در 45 دقیقه پایانی جریان بازی را به سود خود تغییر دهد.