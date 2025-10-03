به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا در نشست خبری پیش از بازی با ذوب‌آهن اصفهان گفت: دیدار سختی برای هر دو تیم پیش‌رو داریم. نیاز به برد، حساسیت مسابقه را دوچندان کرده و باید تلاش کنیم با کمترین اشتباه و اجرای دقیق تاکتیک‌ها به هدف برسیم.

او با تمجید از قاسم حدادی‌فر و نحوه هدایت تیمش اضافه کرد: بازی‌های ذوب‌آهن فوق‌العاده بوده و با وجود اینکه بعضی نتایج را از دست داده‌اند، شایسته باخت نبوده‌اند. این نشان می‌دهد حدادی‌فر مثل دوران بازیگری‌اش توانسته تیمش را خوب رهبری کند و آینده درخشانی دارد.

نویدکیا سبک بازی ذوب‌آهن را چالش‌برانگیز دانست: آنها تیمی جوان و پرانگیزه هستند که هجومی بازی می‌کنند. این سبک در فوتبال ایران کمتر مورد توجه است چون بیشتر تیم‌ها به دنبال نتیجه‌گرایی مطلق‌اند. من همواره تلاش کردم به عقایدم پایبند باشم.

او درباره آینده مربیگری حدادی‌فر توضیح داد: پس از مدتی تجربه، او باید تصمیم بگیرد که می‌خواهد روی فوتبال هجومی بماند یا ابتدا به دنبال نباختن باشد و بعد برای برد برنامه‌ریزی کند.

سرمربی سپاهان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره بازگشت محمدرضا ساکت به باشگاه گفت: این موضوع ربطی به بازی فردا ندارد و من اطلاعی از قبول مسئولیت ایشان ندارم.

نویدکیا همچنین تأکید کرد: هواداران همیشه پیروزی می‌خواهند و این طبیعی است. ما نیز مثل آنها از نتایج اخیر راضی نیستیم، اما باید منطقی تصمیم بگیریم و نه احساسی.

او در پایان به مشکل مصدومیت‌ها اشاره کرد: در این فصل به دلیل فشردگی بازی‌ها، تقریباً هر چهار و نیم روز یک مسابقه داریم که غیرمنطقی است و باعث مصدومیت‌های زیادی شده است. تنها یک‌بار توانستیم با ترکیب ثابت دو بازی پیاپی انجام دهیم. باید بازیکنان را مدیریت کنیم تا هم ترکیب تغییرات زیادی نداشته باشد و هم استراحت لازم به آنها برسد.

انتهای پیام/