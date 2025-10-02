خلیفه اصل: گل ما کاملا سالم بود/ برای برد آمده بودیم
سرمربی استقلال خوزستان میگوید با آنالیز کامل از فجر سپاسی و شناختش از پیروز قربانی توانسته این تیم را شکست دهد.
به گزارش ایلنا، امیر خلیفه اصل سرمربی استقلال خوزستان بعد از پیروزی تیمش مقابل فجر سپاسی در هفته ششم لیگ برتر، در نشست خبری بعد از بازی گفت: «پیشبینی این بازی سخت را کرده بودیم اما خوشبختانه توانستیم تیم خوب فجر سپاسی را به نحو احسن آنالیز کرده و اولین شکست را به این تیم تحمیل کنیم. اگرچه بازی بسیار سختی را پشت سر گذاشتیم، اما این شکست چیزی از ارزشهای آقای پیروز قربانی و تیمشان کم نخواهد کرد.»
او در ادامه گفت: «خوشبختانه ما توانستیم با یک عملکرد بسیار خوب، سه امتیاز بازی را کسب کنیم. از بازیکنان و همکارانم که با تلاش و سرعت عمل بالا، زمینهساز رقم خوردن اتفاقات خوب شدند، صمیمانه تشکر میکنم. اطمینان دارم که در آینده بسیار بیشتر از تیم فجر سپاسی خواهیم شنید و انشالله ما هم بتوانیم به نتایج خوب دست پیدا کنیم.»
سرمربی استقلال خوزستان تاکید کرد: «ما تیم فجر سپاسی را به خوبی آنالیز کرده بودیم. میدانستیم که فجر سپاسی تیمی معمولی نیست. از طرفی، نسبت به پیروز قربانی شناخت خوبی داشتم و بهخوبی میدانستم که ایشان به دنبال بازسازی از عقب هستند. همچنین، شناخت کافی از هافبکهای آنها داشتیم که پاسهای خوبی پشت مدافعان ارسال میکردند. ما توانستیم تیم آنها را به خوبی آنالیز کنیم و سعی کردین اجازه ندهیم با گرفتن فضا، توپ به پشت مدافعان ما بدهند.»
او درباره قضاوت داور و گل اول تیمش نیز گفت: «بازی پرتنشی بود، اما معتقدم که داور به خوبی قضاوت کرد. قطعا گل اول ما صحیح بود که VAR هم آن را تایید کرد.»
خلیفه اصل درباره عدم حضور تماشاگران در این بازی پاسخ داد: «عذرخواهی میکنم که دیروز به دلیل تأخیر در پرواز، نتوانستیم به موقع به نشست خبری برسیم. دیروز هم گفتم که ما دوست داریم هواداران خوب شیراز در بازی حضور داشتند، قطعا هیجان مسابقه دوچندان میشد. از بابت عدم حضور این عزیزان و اینکه نتوانستیم از حضور آنها بهرهمند شویم، متأسفم.»
سرمربی استقلال خوزستان به اینکه بر خلاف همیشه، امروز نیمکت این تیم آرام بوده، اینطور واکنش نشان داد: «من فکر نمیکنم نیمکت ما شلوغ باشد. در یک بازی کمی شلوغ شد و آن هم به این خاطر بود که حساسیت بازی با استقلال تهران همیشه بالاست. همه همکاران تلاش میکنند وظیفه خود را به درستی انجام دهند. در بازیهای قبلی هم نیمکت آرامی داشتیم.»
او به سوالی مبنی بر اینکه استقلال خوزستان برای تساوی به شیراز آمده بود پاسخ داد: «من با نظر شما که انتظار داشتیم با یک امتیاز بازی را به پایان برسانیم، کاملا مخالفم. ما صحبت کرده بودیم و با این امید به اینجا آمدیم که سه امتیاز را کسب کنیم. میدانستیم که با یک بازی بسیار دشوار روبرو هستیم و در نیمه اول نیز با وجود دریافت گل، موقعیتهای متعددی داشتیم. اگر بازیکنان ما کمی دقت بیشتری میکردند، همان نیمه اول میتوانستیم دو گل به ثمر برسانیم. حتی اگر امروز شکست میخوردیم، باز هم واقعاً از بازیکنانم به خاطر بازی کردن با تمام وجود تشکر و قدردانی میکردم.»
خلیفه اصل در ادامه تاکید کرد: «زمانی که کار را آغاز کردیم، بسیاری از دوستان تصور میکردند که ما تیمی دست و پا بسته هستیم. ما تنها بر کار خود متمرکز شدیم و هدفمان ساختن تیمی قابل اتکا، جوانگرا و مطمئن بود. از اینکه توانستهایم اعتمادم را پاسخ دهیم، سپاسگزارم. میانگین سنی تیم ما ۲۳.۷ سال است؛ ما بازیکن ۱۹ و ۲۰ ساله داریم که در حال بازی هستند. قطعا فوتبال متعلق به جوانان است و من به تکتک این عزیزان افتخار میکنم که با تمام وجود بازی کردند. در کنار این جوانان، بازیکنان باتجربهای با شخصیت بسیار بالا داریم که تیم را جمع کردند و این تجربه را در اختیار مجموعه قرار دادند.»
او در ادامه گفت: «به هر حال شرایط سختافزاری فوتبال ایران متأسفانه ایدهآل نیست. حتی وضعیت زمینهای مناسب نیست. زدن گل ذاتی است اما فکر میکنم فوتبال ما متأسفانه سال به سال ضعیفتر میشود. اتفاق دیگری که در فوتبال ما رقم نمیخورد، این است که کمتر به جوانان اعتماد میکنیم. اگر ما از همین ابتدا به جوانان آکادمی خود اطمینان کنیم، این مشکل فوتبال ما حل خواهد شد.»
خلیفه اصل در پایان گفت: «بله، ما مشکلات مالی داریم، اما شرکت گروه ملی و بانک ملی قول دادند که ظرف چند روز آینده این مشکلات مرتفع خواهد شد. لازم است به طور ویژه از هیئت فوتبال و مسئولین زمین ورزشگاه پارس تشکر و قدردانی کنم که زمینه بسیار خوبی را فراهم کردند تا ما بتوانیم کار تاکتیکی را به خوبی اجرا نماییم. در پایان، از تمامی کارگران گروه ملی و هواداران تشکر و قدردانی میکنم و این پیروزی را تقدیمشان میکنم.»