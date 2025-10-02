غیبت ستارههای کلیدی، چالش بزرگ سرخها در هفته ششم لیگ برتر
هفته ششم لیگ برتر فوتبال ایران با دیداری حساس بین پرسپولیس و گلگهر سیرجان دنبال میشود.
به گزارش ایلنا، این مسابقه فردا جمعه ساعت ۱۸:۳۰ در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار خواهد شد و نگاه بسیاری از هواداران فوتبال به عملکرد دو تیم در این تقابل تاریخی معطوف است.
در حالی که پرسپولیس طی سالهای اخیر موفقیتهای پیاپی مقابل گلگهر را تجربه کرده و هیچ باختی در رویاروییهای گذشته ثبت نکرده است، شرایط فعلی تیم تحت هدایت وحید هاشمیان با چالشهایی روبروست.
غیبت چند مهاجم اصلی که در بردهای اخیر نقش کلیدی داشتند، میتواند فشار روانی و هجومی را بر سرخپوشان افزایش دهد.
مهدی ترابی، گلزن سابق پرسپولیس که در دیدارهای پیشین برابر گلگهر موفق به ثبت تعداد قابل توجهی گل شده بود، در ترکیب تیم برای بازی فردا حضور ندارد. علاوه بر او، سایر مهاجمان تأثیرگذار که پیشتر در گلزنی نقش داشتند نیز از لیست تیم کنار گذاشته شدهاند، موضوعی که میتواند قدرت هجومی پرسپولیس را کاهش دهد و گلگهر فرصتهای بیشتری برای تحت فشار قرار دادن دفاع حریف پیدا کند.
گلگهر در فصل جاری عملکرد بهتری نسبت به پرسپولیس داشته و با توجه به غیبت مهاجمان کلیدی سرخها، شانس بیشتری برای کسب نتیجه مثبت دارد. با این حال، سابقه تاریخی و انگیزه پرسپولیس برای حفظ رکورد بیباختی در برابر گلگهر، احتمال هرگونه غافلگیری را برای حریف سیرجانی کاهش میدهد.
کارشناسان معتقدند بازی فردا ترکیبی از تجربه تاریخی و شرایط فعلی دو تیم را به نمایش خواهد گذاشت و نتیجه نهایی، میتواند در تعیین جایگاه دو تیم در جدول لیگ تاثیرگذار باشد. پرسپولیس برای حفظ برتری تاریخی و گلگهر برای شکستن این سنت، هر دو انگیزه بالایی برای رقابت دارند و پیشبینی یک دیدار جذاب و پرهیجان در صدر انتظارات هواداران است.