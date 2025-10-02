خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ماموران دوپینگ به لیگ برتر می‌آیند

ماموران دوپینگ به لیگ برتر می‌آیند
کد خبر : 1694818
لینک کوتاه کپی شد.

هفته ششم لیگ برتر با اتفاقی بی‌سابقه آغاز شد؛ مأموران کنترل دوپینگ قصد دارند به صورت سرزده در چند بازی حضور یابند.

به گزارش ایلنا،  بازی‌های لیگ برتر این هفته طی ۴ روز متوالی برگزار می‌شود و پس از آن، تیم‌ها با توجه به تعطیلات فیفادی چند روز استراحت خواهند داشت.

اما نکته جنجالی این هفته، احتمال حضور مأموران کنترل دوپینگ در زمین مسابقه است؛ اقدامی که برای نخستین بار در لیگ برتر رخ می‌دهد. بر اساس شنیده‌ها، این مأموران قصد دارند به صورت سرزده در چند دیدار هفته ششم حاضر شوند و از برخی بازیکنان تست گرفته، نظارت دقیقی بر سلامت نفرات داشته باشند.

این اقدام می‌تواند تأثیر روانی قابل توجهی بر عملکرد تیم‌ها و بازیکنان داشته باشد و هفته ششم لیگ برتر را به یکی از پرهیجان‌ترین هفته‌ها تبدیل کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی