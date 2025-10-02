به گزارش ایلنا، بازی‌های لیگ برتر این هفته طی ۴ روز متوالی برگزار می‌شود و پس از آن، تیم‌ها با توجه به تعطیلات فیفادی چند روز استراحت خواهند داشت.

اما نکته جنجالی این هفته، احتمال حضور مأموران کنترل دوپینگ در زمین مسابقه است؛ اقدامی که برای نخستین بار در لیگ برتر رخ می‌دهد. بر اساس شنیده‌ها، این مأموران قصد دارند به صورت سرزده در چند دیدار هفته ششم حاضر شوند و از برخی بازیکنان تست گرفته، نظارت دقیقی بر سلامت نفرات داشته باشند.

این اقدام می‌تواند تأثیر روانی قابل توجهی بر عملکرد تیم‌ها و بازیکنان داشته باشد و هفته ششم لیگ برتر را به یکی از پرهیجان‌ترین هفته‌ها تبدیل کند.

