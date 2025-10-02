حمایت هواداران اهمیت زیادی دارد
هاشمیان: فردا نقطه آغاز پرسپولیس در لیگ است
سرمربی پرسپولیس در نشست خبری پیش از دیدار با گلگهر درباره مصدومیتها، استفاده از بازیکنان در پستهای مختلف، نتایج هفتههای گذشته و اهمیت حمایت هواداران صحبت کرد.
به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس، امروز در کنفرانس خبری پیش از دیدار با گلگهر سیرجان حاضر شد و به سوالات خبرنگاران درباره شرایط تیم و روند نتایج در هفتههای ابتدایی لیگ پاسخ داد.
هاشمیان در ابتدا گفت:« تمرینات این هفته بسیار مهم و جدی برگزار شد. از ابتدای فصل با مصدومیت تعدادی از بازیکنان کلیدی مواجه بودیم و نتوانستیم ترکیب اصلی و کامل تیم را در اختیار داشته باشیم. برخی از بازیکنان با تلاش کادر پزشکی برگشتهاند و امیدوارم در ادامه سایر بازیکنان هم به ما بپیوندند تا بتوانیم با یک تیم کامل از تمام پتانسیلمان استفاده کنیم. اعتقاد دارم بازیکنان باانگیزه و توانمندی داریم و فردا هدف ما پیروزی در خانه است. امیدوارم هواداران از ابتدای بازی تا پایان ما را حمایت و تشویق کنند. هر لحظه حضور آنها برای ما اهمیت زیادی دارد و امیدوارم تلاش بازیکنان باعث خوشحالی آنها شود.»
او در ادامه درباره نتایج هفتههای اخیر گفت:«طبیعی است که در بازیهای گذشته چند تساوی داشتیم، اما اگر مسابقات را نگاه کنید، فرصتهای زیادی برای گلزنی ایجاد کردیم. تمرکز ما در تمرینات این هفته روی استفاده بهتر از موقعیتها و ضربات آخر بود. اگر این اتفاق بیفتد، نتایج و جایگاه تیم تغییر خواهد کرد. لیگ امسال برای همه تیمها سخت شروع شده و امیدوارم فردا نقطه آغاز خوبی برای پیروزیهای آینده باشد.»
هاشمیان درباره استفاده از بازیکنان در پستهای غیرتخصصی توضیح داد:«ما با مصدومیتهای زیادی مواجه بودیم؛ اورونوف، عمری، سرژ اوریه، شکاری، صادقی و چند بازیکن دیگر مصدوم بودند. این باعث شد در برخی بازیها مجبور شویم بازیکنان را در پستهایی غیر از تخصصشان به میدان بفرستیم. برای مثال محمد خدابندهلو سال گذشته هم در پستهای مختلف بازی کرده و میلاد محمدی نیز تجربه دفاع راست در تیم ملی دارد. هدف ما از این تغییرات صرفاً استفاده بهینه از بازیکنان و مدیریت شرایط تیم است و نه آزمایش تاکتیکی صرف.»
سرمربی پرسپولیس در خصوص شعارهای هواداران علیه مدیریت و کادرفنی گفت:«هواداران همیشه پشت تیم هستند و خواهند ماند. آنها حق دارند انتظارات خود را داشته باشند و ما هم تلاش میکنیم پاسخگو باشیم. امیدوارم فردا تیم را تشویق کنند تا بازیکنان با روحیه بیشتری بازی کنند. حمایت هواداران در بازیهای خانگی برای ما یک نعمت است و میتواند باعث ارتقای عملکرد تیم شود. در چهار بازی گذشته هجومی بازی کردیم و فرصتهای خوبی داشتیم، اما لیگ امسال فشرده و نزدیک است و امیدوارم با حمایت طرفداران بتوانیم به جایگاه مطلوب برسیم و آنها را خوشحال کنیم.»
در ادامه هاشمیان اظهار کرد:«بازیکنان ما بسیار قوی هستند و اکثراً عضو تیم ملی هستند. از جمله دروازهبان نیازمند که یکی از بهترینها در آسیاست و علیپور که شروع خوبی در خط حمله داشته است. امیدوارم بازیکنان مصدوم نیز به تمرینات بازگردند تا تیم با تمام قدرت در آینده بازیهای خوبی ارائه کند.»