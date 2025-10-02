خبرگزاری کار ایران
رسمی: دیدار ملوان - خیبر به تعویق افتاد

دیدار تیم‌های ملوان و خیبر خرم آباد با ۲۴ ساعت تاخیر برگزار می‌شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  رسانه رسمی باشگاه خیبر، با توجه به شرایط نامساعد آب و هوایی در انزلی و بارش‌های سنگین ۷۲ ساعت گذشته و بازدید ناظر و تیم داوری از زمین ورزشگاه سیروس قایقران شهر انزلی، دیدار تیم‌های ملوان و خیبر لغو و به فردا موکول شد.

از چند ساعت قبل از ساعت برگزاری این مسابقه عوامل هیئت فوتبال و ناظرین مسابقه در زمین چمن حاضر شده و اقدامات لازم برای جمع‌آوری آب جمع شده روی زمین چمن انجام شد اما شرایط زمین به شکلی بود که این مسابقه لغو و به ۲۴ ساعت آینده موکول شد.

گفتنی است اعضای تیم خیبر راس ساعت مقرر در ورزشگاه حاضر شده و آماده  برگزاری بازی بودند که با دستور مقام  رسمی مسابقه این دیدار برگزار نشد.

