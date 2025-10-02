مدافع کوبایی به تیم والیبال پیکان پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه فرهنگی ورزشی پیکان تهران در ادامه تقویت ترکیب خود برای فصل جدید لیگ برتر والیبال، با خوسه مسو آلوارز، مدافع میانی کوبایی، به توافق رسید.

مسو آلوارز، متولد ۱۹۹۷ و با قد ۱۹۹ سانتی‌متر، به‌عنوان مدافع میانی (Middle Blocker) شناخته می‌شود و با توانایی‌های فردی بالا در اسپایک (۳۶۸ سانتی‌متر) و بلاک (۳۴۷ سانتی‌متر) به جمع شاگردان خودروسازان اضافه شده است.

این بازیکن پیش‌تر در تیم‌های اروپایی از جمله اسپورتینگ لیسبون پرتغال و VfB فریدریشسهافن آلمان حضور داشته و تجربه قابل توجهی در رقابت‌های سطح اول باشگاهی اروپا کسب کرده است. او همچنین در رقابت‌های تحت نظارت CEV بیش از ۱۱۰ مسابقه انجام داده و با ثبت ۱۴۳ امتیاز، ۲۱ اسپایک موفق و ۱۲ بلاک مؤثر، عملکرد درخشانی از خود نشان داده است.

پیوستن خوسه مسو آلوارز به پیکان، نوید افزایش قدرت دفاعی و تنوع تاکتیکی تیم در فصل پیش رو را می‌دهد و کادر فنی امیدوار است با حضور او، ترکیب تیم در لیگ برتر عملکرد بهتری ارائه دهد.

انتهای پیام/