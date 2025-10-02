اعلام زمان اردوی جدید تیم ملی فوتسال جوانان ایران

به گزارش ایلنا و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، زمان جدید اردوی تیم ملی فوتسال جوانان ایران برای آماده‌سازی جهت حضور در مسابقات آسیایی جوانان بحرین اعلام شد.

علی صانعی، سرمربی تیم ملی، ۱۷ بازیکن را برای شرکت در اردوی دوم مهرماه دعوت کرده است. این اردو از تاریخ ۱۳ تا ۱۸ مهرماه در هتل آکادمی برگزار خواهد شد.

اسامی بازیکنان دعوت شده:

سعید فخرانی، ابوالفضل زمانی، امیرحسین عبدالرزاقی، محمدامین صفایی، محمدعرشیا عاطف، محمدجواد ناصرخواه، صدرا چوپانی، امیرحسین مستشارنژاد، علی احمدی، امیرحسین داهی‌پور، محمدمهدی جوزری، حسین رضا یوسفی، محمدعلی شکارچی، محمدجواد نوروزی، محمدحسین غریبی، حسین عبد معبود و محمدمتین کرمی.

بازیکنان دعوت شده موظف هستند ساعت ۱۵ یکشنبه هفته آینده خود را در مرکز ملی فوتبال به کادرفنی معرفی کنند.

تیم ملی فوتسال جوانان اواخر مهرماه برای شرکت در مسابقات آسیایی جوانان راهی بحرین خواهد شد.

انتهای پیام/