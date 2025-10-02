جاهطلبی میشل کانگ و آزمون سخت جاناتان گیرالدز برای بازگشت به صدر اروپا
پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال زنان اروپا، پس از تغییر مالکیت و تحول گسترده در ترکیب و کادر فنی، با هدایت جاناتان گیرالدز فصل جدید را آغاز کرده است.
به گزارش ایلنا، در حالی که ستارههایی چون آدا هگربرگ و کادی دیانی خط حملهای ترسناک ساختهاند، ضعف در خط میانی و مشکلات ساختاری در دفاع، چالش اصلی تیمی است که میخواهد جایگاه ازدسترفته خود در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ فرانسه را بازپس گیرد.
لیون، پرافتخارترین تیم تاریخ فوتبال زنان اروپا، پس از موفقیتهای متعدد در لیگ قهرمانان اروپا و لیگ فرانسه، با سرمایهگذاری عظیم و تغییرات ساختاری، درصدد بازپسگیری جایگاه از دست رفته خود است. مالکیت باشگاه از سال ۲۰۲۳ در اختیار میلیاردر امریکایی، میشل کانگ، قرار گرفته است. او علاوه بر مالکیت باشگاه، تیم واشینگتن اسپیریت در لیگ ملی زنان امریکا و تیم جدید لیگ برتر زنان انگلیس، لندون سیتی لاینزس، را نیز در اختیار دارد. کانگ پس از خرید باشگاه، نام و نشان آن را تغییر داد تا بازگشتی قدرتمند به صدر فوتبال زنان اروپا داشته باشد. این بازسازی شامل تغییرات اساسی در ترکیب تیم نیز بوده است. بازیکنانی مانند اوژنی لو سومر، دیزنفر ماروزان، الی کارپنتر و آمل ماجری از تیم جدا شدند و جای خود را به استعدادهای جوانی مانند جولی برند، ماری-آنتوانت کاتو، کوربین شرادر، لیلی یوهانس، اینگرید انگن و اشلی لارنس دادند. همچنین جاناتان گیرالدز، مربی سابق بارسلونا، که در سه فصل حضور خود در اسپانیا ۱۰ جام از ۱۲ جام ممکن را برد، هدایت تیم را برعهده گرفته است. سبک گیرالدز مبتنی بر کنترل توپ و تسلط بر میدان است و تیمهای او معمولاً مالکیت بازی را در اختیار دارند و با سرعت و دقت حمله میکنند.
با وجود این قدرت هجومی، تیم با مشکلاتی جدی در خط میانی مواجه است. فقدان هافبک طراح که بتواند بازی را پیش ببرد و ریتم مسابقه را کنترل کند، مشخص است. لیلی یوهانس و داماریس اگورولا در این نقش بازی میکنند، اما هیچکدام توانایی لازم برای مدیریت کامل بازی را ندارند. در نتیجه، وظیفه پیشروی توپ به مدافعان کناری منتقل شده و باعث افزایش ارسالها و شوتهای با کیفیت پایین از جناحین میشود. این نقطه ضعف در مقابل تیمهای دفاعی، میتواند چالش بزرگی باشد.
در بخش دفاعی نیز مشکلاتی وجود دارد. سیستم ۴-۲-۴ که گیرالدز به کار میگیرد، نیازمند بازیکنان میانی با توانایی پوششدهی بالا است. در نبود هافبکهای کنترلکننده، فضاهای بزرگی بین خطوط باز میماند و حریفان میتوانند از این خلأها بهره ببرند. پرس تهاجمی گاهی باعث میشود تیم آسیبپذیر شود، هرچند کیفیت ستارگان در ضدحملات تهدیدی جدی برای حریفان ایجاد میکند.
با این حال، لیون همچنان در فاز هجومی تیمی فوقالعاده است. حضور آدا هگربرگ، گلزن برتر تاریخ لیگ قهرمانان اروپا زنان، به همراه ستارگانی مانند ماری-آنتوانت کاتو، جولی برند، کادی دیانی، لیانا ژوزف و اینس بنیاهیا، فرصتهای زیادی برای گلزنی و خلق موقعیت فراهم میکند. اما چالش اصلی گیرالدز هماهنگ کردن این قدرت هجومی با ساختار دفاعی و خط میانی متعادل است.
این فصل، با رقابت در لیگ فرانسه و لیگ قهرمانان اروپا، آزمونی سخت برای لیون خواهد بود. دیدارهای حساس با پاریسنژرمن و آرسنال، که قهرمان فصل گذشته لیگ قهرمانان اروپا زنان بود، نخستین محکهای جدی تیم خواهند بود. موفقیت یا ناکامی لیون در این فصل، تا حد زیادی به توانایی گیرالدز در مدیریت تعادل بین قدرت هجومی و ثبات دفاعی بستگی دارد و مشخص خواهد کرد آیا این تیم میتواند بار دیگر به صدر فوتبال زنان اروپا بازگردد یا خیر.