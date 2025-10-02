سردرگمی پرسپولیس در انتخاب سرمربی

به گزارش ایلنا، بعد از مطرح شدن نام حسین عبدی برای سرمربیگری پرسپولیس و بحث جانشینی وحید هاشمیان هواداران شروع به اظهارنظر در این باره کرده‌اند. برخی می‌گویند عبدی تجربه حضور در لیگ برتر را ندارد اما برخی دیگر معتقدند از هاشمیان بهتر نتیجه خواهد گرفت. در عین حال عده‌ای معتقدند اوسمار بهترین گزینه برای سرمربیگری پرسپولیس است اما واقعیت این است که این مربی برزیلی در ابتدای فصل هم حاضر نشد به ایران برگردد چون در تایلند هم پول بیشتری می‌گیرد هم شرایط بهتری برای زندگی دارد.

اوسمار ابتدای فصل در شرایطی که می‌توانست تیم را خودش ببندد سرمربیگری پرسپولیس را قبول نکرد پس طبیعی است که الان تیمش را رها نمی‌کند تا به ایران بیاید.

از طرفی برخی هواداران معتقدند پرسپولیس باید دنبال مربی خارجی باسابقه و شاخص باشد و روی آوردن به هر مربی داخلی اشتباه خواهد بود.در عین حال نکته اینجاست که هر مربی خارجی به تهران بیاید این تیم را گردن نخواهد گرفت و احتمالاً با معرفی و جذب دو سه بازیکن خارجی دیگر، درآمد جانبی هم خواهد داشت و با عقد قراردادی سنگین فقط چندصدهزار دلار تا چندمیلیون دلار دیگر هزینه روی دست باشگاه خواهد گذاشت و البته هیچ تضمینی هم برای نتیجه گرفتنش نخواهد داد.

هواداران پرسپولیس فقط یک سال به عقب برگردند و انتخاب‌های خارجی باشگاه برای نفر اول سرمربیگری را مرور کنند. گاریدو و کارتال بالای 2میلیون دلار برای پرسپولیس هزینه در بر داشتند اما تیم‌شان نه خوب و امیدوارکننده فوتبال بازی می‌کرد، نه نتیجه گرفتند، نه جامی آوردند و نه حتی سهمیه آسیایی نصیب تیم شد و در نهایت خیلی راحت جدا شدند و بدون اینکه احساسات هواداران پرسپولیس برایشان مهم باشد آن سوی دنیا به‌راحتی و با پول‌های پرسپولیس زندگی می‌کنند.

درست به خاطر همین مسائل است که باشگاه پرسپولیس به‌دنبال گزینه داخلی است چراکه در شرایط فعلی اگر قرار به جست‌وجو برای پیدا کردن یک سرمربی خارجی با رزومه باشد سابقه نشان داده این مهم حداقل یک ماه تا 6هفته زمانبر خواهد بود ضمن اینکه قطعاً چنین انتخابی هزینه‌های بسیار سنگین‌تر و ریسک بالاتری خواهد داشت.

