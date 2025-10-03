به گزارش ایلنا، شرایط برای وحید هاشمیان در رأس کادرفنی پرسپولیس سخت شده و شایعات درباره ماندن یا رفتن او در 48 ساعت گذشته جدی‌تر و داغ‌تر شده است.

با اینکه فقط 5 هفته از شروع فصل تازه گذشته اما نشانه‌هایی از پیشرفت در تیم پرسپولیس دیده نمی‌شود ضمن اینکه نتایج هم دور از انتظار بوده است.

مدیران پرسپولیس روز یکشنبه حرف‌های هاشمیان را شنیدند و در اخبار و واکنش‌های رسمی باشگاه مدام از سرمربی تیم حمایت می‌کنند اما واقعیت این‌قدر هم شفاف نیست چراکه اگر این‌گونه بود یکی از مدیران پرسپولیس حاضر می‌شد با کلام صریح در این باره مصاحبه کند.

مهلت 4-3 هفته‌ای هیأت مدیره به هاشمیان

روز یکشنبه جلسه هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس با حضور وحید هاشمیان تشکیل شد و سرمربی سرخ‌ها درباره مشکلات و مسائل فنی تیمش برای مدیران باشگاه توضیح داد.

در این جلسه که درویش و دو تن از معاونانش هم حضور داشتند هیأت مدیره به هاشمیان اطمینان خاطر داد هر بازیکن خارجی که او معرفی کند، جذب خواهد شد.

در گزارش رسانه رسمی باشگاه پرسپولیس در خصوص این جلسه مشخصاً به حمایت از هاشمیان اشاره شده که واقعیت هم دارد اما طرح و برنامه مدیران باشگاه پرسپولیس این است که چند هفته دیگر هم به سرمربی تیم‌شان زمان بدهند.

هیأت مدیره باشگاه پرسپولیس اعتقاد دارند تازه 5هفته از شروع فصل گذشته و برای تصمیم‌گیری درباره هاشمیان زود است. آنها قصد دارند سه، چهار هفته دیگر هم صبر کنند و سپس درباره این مربی تصمیم خواهند گرفت. در واقع همه چیز به نتایج هاشمیان در این سه، چهار هفته بستگی دارد و اگر شرایط تیم تغییر نکند مدیران باشگاه درباره او تصمیم‌گیری خواهند کرد.

مذاکره با جانشین هاشمیان

از یکشنبه شب اخبار و شایعاتی درباره گزینه جانشینی وحید هاشمیان به گوش رسید و در سایت‌های خبری منتشر شد. همچنین در رسانه‌ها این نکته به میان آمد که مدیران باشگاه پرسپولیس همزمان با حمایت از هاشمیان با آلترناتیو او مذاکره کرده‌اند که ظاهراً زمان این مذاکره هم بعد از بازی هفته چهارم مقابل چادرملو بوده است.

گفته می‌شود تنها گزینه فعلی جانشینی هاشمیان کسی نیست جز حسین عبدی که بعد از رفتن یحیی گل‌محمدی هم برای حضور در رأس کادرفنی سرخ‌ها گزینه شد اما پس از آن در تابستان قبل و زمستان گذشته که پرسپولیس فقط دنبال مربی خارجی بود نامی از او به میان نیامد.

ابتدا شایعه شد هوادار متمول می‌خواهد عبدی سرمربی بعدی پرسپولیس باشد اما بعداً خبر دادند، یکی از اعضای هیأت مدیره و محمد انصاری معاون ورزشی باشگاه که در تیم ملی جوانان دستیار حسین عبدی بوده با او مذاکره کرده است. جالب اینکه در اخبار مربوط به عبدی آمده او اخیراً برای جانشینی رضا شاهرودی در آکادمی باشگاه گزینه بوده است اما حالا تنها گزینه مدیران باشگاه برای جانشینی، هاشمیان است.

عبدی غیر از اینکه در پرسپولیس دستیار علی دایی بود و دو قهرمانی جام حذفی آورد در مقام سرمربی تیم ملی نوجوانان و جوانان موفقیت‌های بزرگی به دست آورد.

تکذیب باشگاه

بعد از داغ شدن اخبار و شایعات درباره گزینه جانشینی هاشمیان و اینکه از باشگاه پرسپولیس چه افرادی با او مذاکره کرده‌اند باشگاه پرسپولیس واکنش نشان داد و در مطلبی کوتاه این مسائل را تکذیب کرد. در مطلب باشگاه ضمن اشاره به اینکه باشگاه پرسپولیس هرگونه تغییر در کادرفنی پرسپولیس و اسامی منتشر شده را تکذیب کرد، نوشت: باشگاه پرسپولیس ضمن تکذیب شایعات مطرح شده اعلام کرد، با هاشمیان ادامه خواهیم داد و از هواداران پرشور و بزرگ باشگاه پرسپولیس درخواست می‌کنیم، همچون گذشته، با صبوری و همراهی تا مسیر قهرمانی از سرمربی، بازیکنان و مجموعه تیم خود حمایت کنند.

هیأت مدیره باشگاه نیز روز یکشنبه حمایت کامل خود را از وحید هاشمیان اعلام کرد.

بازی با گل‌گهر یا فرصت بیشتر؟

گفته می‌شود بازی با گل‌گهر آخرین فرصت وحید هاشمیان برای تغییر شرایط است چراکه بعد از این مسابقه لیگ برتر دو هفته تعطیل خواهد بود و فرصتی برای تغییر در کادرفنی پیش خواهد آمد. با وجود این شاید مدیران باشگاه تا 4-3 بازی دیگر هم پای هاشمیان بمانند اما در فوتبال ایران هر چیزی ممکن است.

انتهای پیام/