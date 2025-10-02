درخشش پولیشیچ و تعهد بیپایان مودریچ در شب شکست ناپولی
روسونری در حساسترین بازی هفته پنجم سریآ با نمایشی پرشور و دو نیمه متفاوت، ناپولی مدافع عنوان قهرمانی را در سنسیرو شکست داد و صدر جدول را از آن خود کرد.
به گزارش ایلنا، نمایشی که میلان در حساسترین بازی هفته پنجم سریآ مقابل ناپولی داشت، همان چیزی بود که هواداران تیم سالها مشتاق آن بودند. نمایشی پرشور، فنی و با جنگندگی بالای بازیکنانی که میتوانند تنه به تنه با مدعیان اسکودتو، برای فتح سریآ بجنگند. شاید تماشای بازیهای بهترین نسخه تیمهای یوونتوس و میلان آلگری به اندازه تماشای بازیهای تیمهایی چون لیورپول، بارسلونا و منچسترسیتی جذاب نباشد اما میلان این روزها، همان تیمی است که میتواند به روند سالها ناکامی این تیم پایان دهد و شاید این بار برخلاف قهرمانی سال ۲۰۲۲ با پیولی، شاهد ثبات در کسب نتیجه باشیم.
مدافع عنوان قهرمانی سریآ یعنی ناپولی که با ۱۲ امتیاز از ۴ بازی ابتدایی فصل در صدر قرار داشت، در سنسیرو طی دو نیمه متفاوت زمینگیر شد و حالا صدر جدول لیگ، در اختیار روسونری قرار گرفته است. میلان در نیمه اول با بازی انتقالی سریع و استفاده از فرصتها از حریف پیش افتاد و در نیمه دوم که با ۱۰ نفره شدن تیم از دقیقه ۵۷ همراه بود، با همان بازی عملگرا و تدافعی موردعلاقه آلگری، این پیروزی را حفظ کرد تا هواداران تیم، احساس کنند که شاید داستان این فصل متفاوت باشد. غیبت در تمام مسابقات اروپایی و تمرکز روی لیگ، برگ برنده آلگری و تیمش نسبت به سایر مدعیان فتح سریآ خواهد بود و باید دید مردی که در سال ۲۰۱۱ نسل سالخورده میلان را به قهرمانی سریآ رساند، پس از ۱۶ سال در سنسیرو به چه دستاوردی خواهد رسید.
بازگشت کاپیتان امریکا به اوج
پس از جدایی تئو هرناندز و تیجانی رایندرز بسیاری انتظار داشتند که تک ستاره میلان در این فصل رافائل لیائو باشد اما تا اینجای فصل، نسخه دورتموند کریستین پولیشیچ در سریآ ظهور کرده است. وینگر ۲۷ ساله در همان ابتدای بازی با حرکت انفرادی و دیدنی خود، پاس گل نخست تیمش را برای سالماکرز فراهم کرد و در دقیقه ۳۱ با ضربهای دقیق خودش گل دوم را وارد دروازه تیم کونته کرد. او حالا در پنج بازی این فصل، آمار چهار گل و دو پاس گل را به نام خود ثبت کرده و به طور میانگین در هر ۹۰ دقیقه، ۲.۳ اثر مستقیم روی گلهای میلان داشته؛ آماری که تنه به تنه بهترین فرم دوران بازی او میزند. خود پولیشیچ اعتقاد دارد که تصمیم برای استراحت در گلدکاپ کونکاکاف پیش از شروع فصل، نقش مؤثری در این شروع رؤیایی داشته است. با این حال معدود فوتبالدوستان امریکایی انتظار دارند که پولیشیچ با بهترین فرم ممکن در جام جهانی ۲۰۲۶ حضور پیدا کند.
لوکیتا؛ دود از کنده بلند میشود
تماشای تقابل لوکا مودریچ و کوین دیبروینه در سالهای پایانی بازی دو تن از بهترین هافبکهای تاریخ فوتبال اروپا، بیشک از جذابیتهای اصلی جدال میلان و ناپولی بود. در کنار آدرین ربیو که تبدیل به خرید هوشمندانه میلان در روز پایانی پنجره نقل و انتقالاتی شد، جنگندگی و تجربه مودریچ در میانه میدان به یک عامل کلیدی برای پیشرفت میلان بدل شده و برخی هواداران میلان در فضای مجازی به این موضوع اعتراف کردهاند که سالهاست چنین بازیکنی را در ترکیب خود ندیدهاند. بدیهی است که مودریچ در ۴۰ سالگی فاصله زیادی با روزهای اوج خود به عنوان یکی از بهترین بازیکنان میانی فوتبال جهان دارد اما بازی در این لیگ پرفشار به عنوان یک هافبک همهکاره، همه را از میزان تعهد، دوندگی و جنگندگی مودریچ شوکه کرده است. او که در روز ۱۰ نفره شدن میلان مقابل ناپولی ۹۰ دقیقه در زمین دوندگی داشت، در پنج هفته ابتدایی سریآ، آمار بیشترین پاس صحیح، بیشترین پاس صحیح در زمین حریف، بیشترین پاس خطشکن، بیشترین قطع توپ و بیشترین بازپسگیری توپ در بین تمام بازیکنان لیگ را به نام خود ثبت کرده تا نشان دهد که همچنان دود از کنده بلند میشود.