به گزارش ایلنا، در آستانه برگزاری ال‌کلاسیکوی فوتسال ایران میان مس سونگون و گیتی‌پسند، بار دیگر نگاه‌ها به این جدال سنتی دوخته شده است؛ دیداری که در طول سال‌های گذشته همواره سرنوشت قهرمانی یا تعیین‌کننده‌ترین لحظات لیگ را رقم زده و حالا در شرایطی خاص می‌تواند حکم مرگ و زندگی برای یکی از دو مدعی اصلی داشته باشد. مس سونگون با ۳۲ گل زده بهترین خط حمله لیگ را در اختیار دارد و در عین حال تنها ۹ بار دروازه‌اش باز شده است، آماری که نشان از قدرت هجومی بالا و انسجام دفاعی چشمگیر دارد.

گیتی‌پسند هم با ۳۰ گل زده و ۱۰ گل خورده فاصله زیادی با رقیب ندارد و همین نزدیکی در اعداد و ارقام، جذابیت و حساسیت بازی را دوچندان می‌کند. تنها یک امتیاز فاصله در جدول کافی است تا فشار مضاعفی بر هر دو تیم وارد شود؛ مس در صورت پیروزی می‌تواند صدرنشینی خود را تثبیت کند و راه را برای قهرمانی هموار سازد، در حالی که گیتی‌پسند با برتری در این بازی قادر خواهد بود سلطه رقیب را درهم بشکند و جایگاه نخست را بازپس بگیرد. از این رو علاوه بر اهمیت امتیازی، این مسابقه بار معنوی و هویتی ویژه‌ای نیز دارد؛ جدالی که همواره با هیجان، تنش، تاکتیک‌های متنوع و تقابل‌های فردی پررنگ همراه بوده است.

مس سونگون در خانه و با حمایت تماشاگرانش از برتری روحی برخوردار است. تنوع در حملات و توانایی عبور از خطوط دفاعی حریفان، برگ برنده این تیم محسوب می‌شود. با این حال، فشار بی‌امان گیتی‌پسند بر خط میانی می‌تواند نقطه ضعفی برای میزبان باشد، بویژه اگر توان بدنی بازیکنان در نیمه دوم افت کند. گیتی‌پسند نیز با دفاع سازمان‌یافته و استفاده از ضدحملات سریع می‌تواند شرایط بازی را به سود خود تغییر دهد. انگیزه بازیکنان این تیم برای متوقف کردن قهرمان فصل گذشته و بازگشت به صدر جدول بی‌تردید عاملی تعیین‌کننده خواهد بود، هرچند ممکن است کمبود تنوع در حملات نسبت به مس، دست آنها را در برخی لحظات حساس ببندد.

افزوده شدن فناوری کمک داور ویدیویی (VS) نیز به حساسیت این مسابقه رنگ تازه‌ای داده است. با توجه به سابقه پرحاشیه داوری در این رقابت‌ها، هر تصمیم داور می‌تواند سرنوشت بازی را تغییر دهد و حالا چالش بررسی صحنه‌های حساس با VS لحظات جنجالی را به اوج خواهد رساند. این نخستین بار است که چنین فناوری در دیداری از این سطح به کار گرفته می‌شود و قطعاً نگاه‌ها به نقش آن معطوف خواهد بود. طبعاً پیش‌بینی نتیجه در چنین دیدار نزدیکی کار آسانی نیست. شرایط نشان می‌دهد مس سونگون با توجه به برتری جزئی در خط حمله و حمایت هواداران، شانس بیشتری برای پیروزی با اختلافی اندک دارد، اما گیتی‌پسند نیز با بهره‌گیری از انسجام دفاعی و انگیزه بالا می‌تواند بازی را به تساوی بکشاند یا حتی شگفتی بیافریند. در نهایت، این ۴۰ دقیقه چیزی فراتر از یک مسابقه معمولی است؛ تقابلی که نه‌تنها جدول رده‌بندی را تغییر خواهد داد بلکه روحیه، اعتماد به نفس و مسیر ادامه فصل دو تیم را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد.

