بازگشت مانولوپولوس به ایران؛ آغاز مأموریت جهانی با تکیه بر لیگ داخلی

به گزارش ایلنا، او در شرایطی به ایران آمده که لیگ برتر از دهم مهر آغاز شده و قصد دارد با رصد دقیق این مسابقات، ترکیبی متعادل از بازیکنان داخلی و لژیونرها بسازد.

سوتیریس مانولوپولوس سرمربی یونانی تیم ملی بسکتبال که بعد از کاپ آسیا به کشورش رفته بود، دیروز به ایران بازگشت. در شرایطی که تقریباً دو ماه به رقابت‌های انتخابی جام جهانی 2027 باقی مانده است، سرمربی یونانی تیم ملی به ایران آمده تا کار خود را برای این مسابقات شروع کند. این درحالی است که لیگ برتر بسکتبال از دهم مهر شروع شده و قرار است مانولوپولوس این رقابت‌ها را زیر نظر بگیرد. علاوه بر این فواصلی میان رقابت‌های لیگ برتر ایجاد شده تا اردوهای تیم ملی برای آمادگی در راه انتخابی جام جهانی برگزار شود. این مربی در بدو ورود تأکید داشته که اولویت اصلی‌اش بررسی وضعیت بازیکنان داخلی است و به همین دلیل شروع لیگ برتر بسکتبال فرصت طلایی برای او خواهد بود تا نفرات درخشان لیگ را زیر ذره‌بین قرار دهد. در کنار آن، برگزاری اردوهای مقطعی تیم ملی تا شروع پنجره‌های انتخابی در دستور کار قرار گرفته تا هماهنگی لازم میان لژیونرها و بازیکنان داخلی شکل بگیرد. مانولوپولوس در کاپ آسیا نشان داد که می‌تواند ترکیبی متعادل از تجربه و جوانی بسازد. تیمی که کمتر کسی روی آن حساب باز می‌کرد، با نمایش‌هایی نسبتاً مطلوب توانست بعد از سال‌ها روی سکــــــوی سوم آسیا قرار بگیرد. همین دستـــــــاورد نه‌تنها روحیه تازه‌ای به بسکتبال ایران تزریق کرده، بلکه اعتماد به ‌نفس و خودباوری نسل جدید را هم بالا برده است. حالا همین نسل با انگیزه‌ای دوچندان آماده است تا در مسیر جام جهانی قدم بگذارد. طبق قرعه ایران در گروهC این رقابت‌ها با سه رقیب منطقه‌ای و سنتی یعنی اردن، سوریه و عراق همگروه شده است. هر تیم باید در شش بازی رفت و برگشت طی سه پنجره زمانی در آذر ۱۴۰۴، اسفند ۱۴۰۴ و تیر ۱۴۰۵ به میدان برود. در پایان، سه تیم برتر هر گروه به مرحله دوم صعود خواهند کرد و در قالب دو گروه شش‌تیمی برای رسیدن به جام جهانی تلاش خواهند کرد. به نظر می‌رسد این قرعه برای ایران آسان باشد و تیم ملی در مرحله اول کار چندان سختی در پیش ندارد. تجربه نشان داده که ایران در بازی‌های حساس منطقه‌ای اغلب توانسته برتری خود را به رقبا تحمیل کند. مانولوپولوس هم به‌خوبی می‌داند که برای تکرار موفقیت کاپ آسیا باید از پتانسیل لیگ داخلی نهایت استفاده را ببرد. قطعاً مسیر پیش‌روی ایران تا جام جهانی پر از چالش خواهد بود اما ورود زودهنگام سرمربی، شروع بموقع لیگ برتر و برگزاری اردوهای مقطعی می‌تواند مسیر صعود ایران به جام جهانی را هموارتر کند. نسلی که در کاپ آسیا فراتر از انتظار ظاهر شد، حالا فرصت دارد این بار با رسیدن به قله بزرگ جام جهانی نام خود را فریاد بزند.

