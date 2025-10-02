آخرین خبر از برانکو و پرسپولیس

به گزارش ایلنا، برانکو ایوانکوویچ که در اوایل تیر ماه پس از ناکامی تیم ملی فوتبال چین در صعود به جام جهانی 2026، مسیرش از فدراسیون فوتبال چین جدا شد و از سمت سرمربیگری این تیم کنار رفت، گفته می‌شود مورد توجه اتحادیه فوتبال ازبکستان قرار دارد. در عین حال صحبت‌هایی نیز درباره تمایل او به حضور در پرسپولیس مطرح شده است.



برانکو در واکنش به این موضوع گفت: «من مذاکره‌ای با اتحادیه فوتبال ازبکستان نداشته‌ام. نه با باشگاهی و نه با فدراسیونی مذاکره‌ نکرده‌ام. اگر قرار باشد با باشگاه یا فدراسیونی صحبت کنم، اطلاع خواهم داد. در این مدت پیشنهادهایی داشته‌ام اما آنها را نپذیرفته‌ام.»

سرمربی پیشین تیم ملی فوتبال ایران و پرسپولیس، در ماه فوریه 2024 هدایت تیم ملی چین را بر عهده گرفت و در این مدت آمار 4 برد، 2 تساوی و 8 شکست را در 14 بازی از خود بر جای گذاشته است. ایوانکوویچ 71 ساله که بین سال‌های 2015 تا 2019 هدایت پرسپولیس را بر عهده داشت، سه قهرمانی در لیگ برتر، یک قهرمانی در جام حذفی و سه قهرمانی در سوپرجام را برای سرخپوشان تهرانی به ارمغان آورد و در سال 2018 هم این تیم را تا فینال لیگ قهرمانان آسیا پیش برد. این مربی کروات که سابقه هدایت تیم ملی فوتبال ایران بین سال‌های 2002 تا 2006 را هم دارد، این تیم را به جام جهانی 2006 هم رساند.

