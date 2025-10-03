استادیوم ولگوگراد لبریز از هیجان؛
ایران و روسیه در جدالی متفاوت و پرتماشاگر
بلیتهای دیدار دوستانه ایران و روسیه در ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در کمتر از ده روز به طور کامل فروخته شد؛ اتفاقی که نشاندهنده اشتیاق هواداران روسی و اهمیت این بازی برای میزبان است.
به گزارش ایلنا، برای ایران نیز این مسابقه محکی جدی پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ به شمار میرود؛ فرصتی برای سنجش توان فنی و انسجام تیمی مقابل حریفی قدرتمند.
با نزدیک شدن به دیدار دوستانه تیمهای ملی ایران و روسیه در ۱۸ مهر ۱۴۰۴ در شهر ولگوگراد، خبرها از بازار داغ فروش بلیت این مسابقه نشان میدهد که هواداران روسی بیصبرانه منتظر این تقابل هستند؛ چنانکه همه بلیتهای این دیدار کمتر از ده روز پیش از برگزاری به فروش رفتهاند. در حالی که قیمت برخی بلیتها تا ۶ هزار روبل (معادل حدود ۷۲ دلار) نیز رسیده، این سطح از تقاضا و اشتیاق عمومی تأکیدی است بر اهمیت و هیجان ذاتی این بازی برای میزبان. این رونق در فروش بلیت تنها یک نماد از پشتوانه مردمی نیست، بلکه نشانی روشن از اهمیت استراتژیک این مسابقه برای فوتبال روسیه نیز هست؛ کشوری که پس از تحریمها و محدودیتهای بینالمللی، فرصت برگزاری بازیهای دوستانه با رقابت بالا را بسیار نادر تجربه کرده است.
از سوی دیگر، برای تیم ملی ایران این بازی میتواند محک جدیتراز همه مواجهات اخیر دوستانه باشد. در حالی که سایر دیدارها در شرایطی نهچندان مطلوب برگزار شدند و حتی بازی با تانزانیا نیز نمیتواند محکی جدی برای شاگردان امیر قلعهنویی باشد، رویارویی با روسیه که طی آن بازیکنان اصلیاش در ترکیب حضور خواهند داشت، فرصت بیبدیلی برای سنجش واقعی وضعیت ایران پیش از جام جهانی ۲۰۲۶ است. این مسابقه نه فقط از منظر فنی اهمیت دارد، بلکه روحیه، انسجام تیمی و قدرت رقابت در یک میدان بینالمللی نسبتاً سخت در تقابل با بازیکنان لیگهای معتبر اروپایی را نیز به چالش میکشد. بازیکنان ایران که در جریان اردوها تاکنون چندین تجربه کمعمقتر داشتهاند، حالا باید در برابر یک حریف قدر و حساس قرار گیرند؛ حریفی که هوادارانش با شور و هیجان منتظر این دیدار هستند.
اگر تیم ملی ایران بتواند برابر روسیه عملکردی مقتدرانه ارائه دهد، این نتیجه میتواند نقطه عطفی در اعتماد به نفس ملیپوشان باشد. در واقع، این بازی میتواند معیار سنجش آمادگی ایران در مواجهه با رقبا در جام جهانی باشد؛ معیاری که تاکنون کمتر در بازیهای دوستانه دیده شده است.