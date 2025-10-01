خبرگزاری کار ایران
اسم سرمربی بعدی استقلال در شب باخت فریاد زده شد
هواداران استقلال در دیدار امروز مقابل المحرق بحرین، با تشویق‌های پرشور خود، علاقه و احترام ویژه خود را به فرهاد مجیدی، اسطوره و سرمربی سابق آبی‌ها، نشان دادند.

به گزارش ایلنا، فرهاد مجیدی که در دوران بازیگری خود یکی از محبوب‌ترین بازیکنان استقلال بود و با عملکردهای درخشانش دل هواداران را به دست آورد، در دوران مربی‌گری نیز موفق شد قهرمانی بدون باخت برای تیم به ارمغان بیاورد. همین سابقه باعث شده تا نام و شخصیت او همچنان برای هواداران جذاب و قابل احترام باشد.

در جریان دیدار امروز در ورزشگاه شهدای قدس، هواداران بارها با شعارهای مداوم نام مجیدی را صدا زدند و او را مورد تشویق قرار دادند. بسیاری از هواداران با این رفتار، خواستار بازگشت مجیدی به کادرفنی استقلال شدند و معتقدند حضور او می‌تواند وضعیت تیم را بهبود بخشد و اعتماد هواداران را بازگرداند.

این تشویق‌ها در حالی رخ داد که استقلال با مشکلاتی در کادرفنی و نتایج نه چندان مطلوب در ابتدای فصل روبه‌روست.  هواداران با این حرکت پیام واضحی به مدیران باشگاه ارسال کرده‌اند و اکنون تصمیم مدیرعامل برای پاسخ به این خواسته‌ها اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است.

هواداران با شور و هیجان خود نشان دادند که همچنان به اسطوره‌های باشگاه وفادارند و انتظار دارند باشگاه به خواسته‌های آنها توجه کند. این رفتار پرشور، فضای ورزشگاه را به یک صحنه حمایت تاریخی از فرهاد مجیدی تبدیل کرد و بار دیگر محبوبیت او در میان آبی‌ها را ثابت کرد.

