دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، میزبان آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار، سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران بود.
به گزارش ایلنا، سفیر اسپانیا که کشورش میزبان برخی از محبوبترین باشگاههای فوتبال جهان است، در جریان این جلسه با مدیرعامل پرسپولیس دیدار و تبادل نظر کرد. در این ملاقات، رضا درویش ضمن خوشامدگویی به سفیر، اهمیت توسعه ارتباطات ورزشی و اقتصادی بین ایران و اسپانیا را مورد تأکید قرار داد.
همچنین، به رسم یادبود و برای قدردانی از حضور سفیر اسپانیا، صنایع دستی ایرانی و پیراهن باشگاه پرسپولیس به وی اهدا شد. این هدیهها نمادی از فرهنگ و ورزش ایران و همچنین علاقه باشگاه به توسعه همکاریهای بینالمللی بودند.
در جریان این نشست، علاوه بر مدیرعامل باشگاه، پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره، امیرعلی حسینی، مدیر بینالملل باشگاه و اعضای اسپانیایی کادر فنی پرسپولیس شامل پهپه لوسادا (مربی بدنساز) و امیلیو آلوارز (مربی دروازهبانی) نیز حضور داشتند و در بحثها و تبادل نظرهای مرتبط با برنامههای ورزشی و همکاریهای مشترک مشارکت کردند.