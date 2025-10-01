خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس
کد خبر : 1694392
لینک کوتاه کپی شد.

درویش، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس امروز چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴، میزبان آنتونیو سانچس بندیتو گاسپار، سفیر پادشاهی اسپانیا در ایران بود.

به گزارش ایلنا، سفیر اسپانیا که کشورش میزبان برخی از محبوب‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان است، در جریان این جلسه با مدیرعامل پرسپولیس دیدار و تبادل نظر کرد. در این ملاقات، رضا درویش ضمن خوشامدگویی به سفیر، اهمیت توسعه ارتباطات ورزشی و اقتصادی بین ایران و اسپانیا را مورد تأکید قرار داد.

همچنین، به رسم یادبود و برای قدردانی از حضور سفیر اسپانیا، صنایع دستی ایرانی و پیراهن باشگاه پرسپولیس به وی اهدا شد. این هدیه‌ها نمادی از فرهنگ و ورزش ایران و همچنین علاقه باشگاه به توسعه همکاری‌های بین‌المللی بودند.

در جریان این نشست، علاوه بر مدیرعامل باشگاه، پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره، امیرعلی حسینی، مدیر بین‌الملل باشگاه و اعضای اسپانیایی کادر فنی پرسپولیس شامل په‌په لوسادا (مربی بدنساز) و امیلیو آلوارز (مربی دروازه‌بانی) نیز حضور داشتند و در بحث‌ها و تبادل نظرهای مرتبط با برنامه‌های ورزشی و همکاری‌های مشترک مشارکت کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

خرید نهال گردو

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی