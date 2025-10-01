دیدار سفیر اسپانیا با مدیرعامل باشگاه پرسپولیس

به گزارش ایلنا، سفیر اسپانیا که کشورش میزبان برخی از محبوب‌ترین باشگاه‌های فوتبال جهان است، در جریان این جلسه با مدیرعامل پرسپولیس دیدار و تبادل نظر کرد. در این ملاقات، رضا درویش ضمن خوشامدگویی به سفیر، اهمیت توسعه ارتباطات ورزشی و اقتصادی بین ایران و اسپانیا را مورد تأکید قرار داد.

همچنین، به رسم یادبود و برای قدردانی از حضور سفیر اسپانیا، صنایع دستی ایرانی و پیراهن باشگاه پرسپولیس به وی اهدا شد. این هدیه‌ها نمادی از فرهنگ و ورزش ایران و همچنین علاقه باشگاه به توسعه همکاری‌های بین‌المللی بودند.

در جریان این نشست، علاوه بر مدیرعامل باشگاه، پیمان حدادی، رئیس هیأت مدیره، امیرعلی حسینی، مدیر بین‌الملل باشگاه و اعضای اسپانیایی کادر فنی پرسپولیس شامل په‌په لوسادا (مربی بدنساز) و امیلیو آلوارز (مربی دروازه‌بانی) نیز حضور داشتند و در بحث‌ها و تبادل نظرهای مرتبط با برنامه‌های ورزشی و همکاری‌های مشترک مشارکت کردند.

