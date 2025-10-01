سازمان لیگ: محتوا فقط با قرارداد رسمی تولید خواهد شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی فدراسیون فوتبال، آیین‌نامه رسانه‌ای لیگ برتر که در تاریخ ۲۶ مردادماه پس از تصویب هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال روی سایت رسمی سازمان لیگ منتشر شد، صراحتاً اعلام می‌کند تنها برنامه‌های تولیدی سازمان صداوسیما مجاز به اعزام یک فیلمبردار و یک گزارشگر به هر دیدار هستند و سایر رسانه‌ها حق استفاده از تلفن همراه برای تهیه گزارش یا فیلم را ندارند.

در نشست آسیب‌شناسی هفته پنجم لیگ برتر که روز گذشته برگزار شد نیز بر لزوم اجرای این آیین‌نامه و همچنین موضوعاتی همچون الزام تماشاگران به نشستن روی صندلی‌های درج‌شده در بلیت‌ها تأکید شد.

با وجود این، برخی رسانه‌ها در روزهای اخیر با انتشار اخبار خلاف واقع، اجرای این دستورالعمل را زیر سؤال برده‌اند. سازمان لیگ در واکنش اعلام کرد این مقررات بر پایه قوانین بین‌المللی فیفا و AFC تدوین شده و با هدف صیانت از حقوق مادی و معنوی فوتبال کشور به اجرا گذاشته می‌شود.

این سازمان همچنین به مدیران رسانه‌ها یادآور شد برای تولید محتوا باید قرارداد رسمی با سازمان لیگ امضا کنند و انتشار هرگونه ویدئو با تلفن همراه -حتی ویدئوهای ضبط‌شده توسط هواداران- تخلف محسوب خواهد شد.

سازمان لیگ تأکید کرد هدف اصلی این اقدامات، حفظ شأن فوتبال و احترام به تماشاگران است و در عین حال حق قانونی خود برای پیگیری حقوقی از رسانه‌هایی که با انتشار اخبار نادرست موجب تشویش اذهان عمومی می‌شوند را محفوظ می‌داند.

