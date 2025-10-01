خبرگزاری کار ایران
انتقال رضا غندی‌پور از شباب الاهلی به الوحده رسمی شد

انتقال رضا غندی‌پور از شباب الاهلی به الوحده رسمی شد
باشگاه شباب الاهلی امارات از انتقال قرضی رضا غندی‌پور، مهاجم ایرانی خود، به تیم الوحده خبر داد.

به گزارش  ایلنا، غندی‌پور تابستان امسال با قراردادی یک میلیون دلاری از پیکان به شباب الاهلی پیوسته بود، اما پس از تنها سه حضور رسمی در ترکیب این تیم، راهی تیم جدیدی شد تا شانس بیشتری برای بازی پیدا کند.

این مهاجم ۱۹ ساله که فصل گذشته با پیراهن ملوان انزلی هشت گل در لیگ برتر ایران به ثمر رساند، در دو هفته ابتدایی لیگ امارات برابر الظفره و الوحده به‌عنوان بازیکن جانشین به میدان رفت و سپس در لیگ نخبگان آسیا مقابل تراکتور نیز فرصت حضور پیدا کرد. با این حال، پس از بازگشت سردار آزمون به ترکیب شباب الاهلی و کاهش دقایق بازی، تصمیم به جدایی گرفت.

غندی‌پور که همچنان با شباب الاهلی قرارداد سه ساله دارد، به مدت یک فصل به صورت قرضی به الوحده ملحق شده و زیر نظر ژوزه مورایس کار خواهد کرد. مدیران الوحده امیدوارند این مهاجم جوان در جمع سرمربی پرتغالی فرصت بیشتری برای نمایش توانایی‌هایش پیدا کند.

باشگاه شباب الاهلی در بیانیه‌ای رسمی ضمن تایید این انتقال اعلام کرد: «رضا غندی‌پور به صورت قرضی راهی الوحده شد و برای او در ادامه مسیر حرفه‌ای آرزوی موفقیت داریم.»

