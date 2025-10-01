خبرگزاری کار ایران
اعلام برنامه سفر ملی پوشان ایران به رقابت‌های جهانی 2025 نروژ

اولین کاروان تیم ملی وزنه برداری ایران برای رقابت های جهانی بامداد جمعه 11 مهر راهی نروژ محل برگزاری رقابت ها می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از  روابط عمومی فدراسیون وزنه برداری؛ اولین کاروان تیم ملی ایران برای رقابت های جهانی بامداد جمعه 11 مهر راهی نروژ محل برگزاری رقابت ها می شود.

در سفر اول سجاد انوشیروانی رئیس فدراسیون، بهداد سلیمی سرمربی تیم ملی، عبداالله بیرانوند و ایلیا صالحی پور دو ملی پوش دسته 79 و 88 کیلوگرم اعزام می شوند.

بامداد یکشنبه 13 مهر علی جباری و جواد نادری مربیان تیم ملی، رضا شیروانی پزشک تیم، علی عالی پور، ابوالفضل زارع، علیرضا معینی، علیرضا نصیری 4 ملی پوش و امین حسین پور ماساژتراپیست راهی نروژ می شوند.

کاروان آخر ملی پوشان نیز بامداد دوشنبه 14 مهر با حضور فوق سنگین های ایران یعنی علی داودی و آیت شریفی راهی مسابقات می شوند.

حسین رضازاده نایب رئیس فدراسیون نیز بامداد چهارشنبه 16مهر به نروژ سفر می کند.

