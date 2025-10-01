خبرگزاری کار ایران
با صدور احکامی صورت گرفت؛

انتصاب 6 عضو شورای عالی ورزش و تربیت بدنی از سوی دکتر پزشکیان

رئیس جمهور با صدور احکامی مرتضی قربانی، علی باران‌چشمه، محمود خسروی‌وفا، غفور کارگری، علیرضا دبیر و مریم منظمی را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، مسعود پزشکیان امروز (چهارشنبه ۹ مهر ماه) در احکام جداگانه‌ای مرتضی قربانی رئیس فدراسیون تیراندازی، علی باران‌چشمه رئیس فدراسیون ورزش‌های زورخانه‌ای و پهلوانی، محمود خسروی‌وفا رئیس کمیته ملی المپیک و غفور کارگری رئیس کمیته ملی پارالمپیک را به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب کرد.

رئیس جمهور همچنین بنا به پیشنهاد وزیر ورزش و جوانان، علیرضا دبیر و مریم منظمی را نیز به عنوان اعضای شورای‌عالی ورزش و تربیت بدنی منصوب و در احکام صادره ابراز امیدواری کرد که اعضا، با تشریک مساعی، نسبت به مشارکت موثر در اتخاذ سیاست‌ها و هماهنگ‌سازی فعالیت‌های ورزش و تربیت بدنی کشور و رفع چالش‌ها و موانع توسعه ورزشی اهتمام ورزند.

