پیروانی و عالیشاه بر بالین اسطوره پرسپولیس در بیمارستان

به گزارش ایلنا، امید عالیشاه کاپیتان پرسپولیس و افشین پیروانی سرپرست تیم ظهر امروز به دیدار محمود خوردبین رفتند و جویای احوال او شدند. پیشکسوت باسابقه سرخ‌ها که سال‌ها در کسوت بازیکن و سرپرست همراه پرسپولیس بوده، روز گذشته به دلیل عارضه قلبی تحت عمل جراحی کاشت باتری قلب قرار گرفت.

خوردبین یکی از محبوب‌ترین چهره‌های تاریخ پرسپولیس به شمار می‌رود و خبر بستری شدن او نگرانی‌های زیادی در میان هواداران ایجاد کرده بود. حالا انتشار تصاویر عیادت عالیشاه و پیروانی از او، خبر خوشی از بهبود نسبی وضعیت این پیشکسوت به همراه داشت.

عالیشاه و پیروانی در این ملاقات برای سلامتی و بازگشت سریع خوردبین به جمع خانواده پرسپولیس دعا کردند. پزشکان نیز حال عمومی او را پس از عمل جراحی رضایت‌بخش توصیف کرده‌اند.

محمود خوردبین در دوران طولانی حضورش در پرسپولیس، هم به عنوان بازیکن و هم به عنوان سرپرست، خاطرات زیادی برای هواداران ساخته و از چهره‌های مورد احترام فوتبال ایران به شمار می‌رود.

