پس از خداحافظی بوسکتس: بازماندگان تیم قهرمان جهان

به گزارش ایلنا، سرخیو بوسکتس خداحافظی می‌کند؛ این اتفاق در پایان همین فصل در لیگ MLS آمریکا خواهد افتاد. هافبک پیشین بارسلونا و بازیکن فعلی اینتر میامی با انتشار یک پیام ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی این خبر را تأیید کرد. او در ۳۷ سالگی، به‌عنوان یکی از چهره‌های شاخص فوتبال جهان و نماد بارسلونا و تیم ملی اسپانیا، کفش‌هایش را می‌آویزد.

ظهور او در جام جهانی ۲۰۱۰ نقش کلیدی در تنها قهرمانی تاریخ لاروخا داشت؛ آن هم در شرایطی که هنوز در فوتبال حرفه‌ای تازه‌وارد محسوب می‌شد. پپ گواردیولا او را مستقیماً از بارسا ب در دسته سوم، به تیم اول آورد تا محور خط میانی موفق‌ترین تیم تاریخ باشگاه شود؛ تیمی که در سال ۲۰۰۹ شش جام را به‌دست آورد.

یک سال بعد، ویسنته دل‌بوسکه نیز او را به ستون خط میانی تیم ملی بدل کرد و به یکی از رهبران تکرارناشدنی آن نسل طلایی اعتماد کامل داشت. حالا، حدود ۱۶ سال پس از آن افتخار، تیم کنونی لاروخا با هدایت لوئیس دلا فوئنته به دنبال قهرمانی دوباره است.

راموس، ستاره رسانه‌ای

اگر اسپانیا دومین ستاره را روی پیراهن خود بدوزد، چند بازیکن از نسل ۲۰۱۰ همچنان در زمین خواهند بود. پنج نفر باقی مانده‌اند: راموس، پدرو، آلبیول، خاوی مارتینس و ماتا.

سرخیو راموس شاید شناخته‌شده‌ترین آن‌هاست. او اکنون در مکزیک و برای تیم رایادوس مونتری در دومین فصل حضورش بازی می‌کند. این مدافع ۳۹ ساله همچنان یکی از ستارگان لیگ مکزیک است و در جام باشگاه‌های جهان نیز برابر حریفانی چون اینتر، ریورپلاته و دورتموند نمایش‌های درخشانی داشت و حتی گلزنی کرد. او پیراهن شماره ۹۳ را به افتخار گلی که در دقیقه ۹۳ فینال لیگ قهرمانان برابر اتلتیکو به ثمر رساند، به تن می‌کند. راموس حتی وارد دنیای سرگرمی هم شده و اولین تک‌آهنگ خود با نام *سیبلس* را منتشر کرده است.

ماندگاری پدرو و آلبیول

پدرو رودریگز، یک سال جوان‌تر از راموس (۳۸ ساله)، همچنان در سطح بالای فوتبال اروپا بازی می‌کند. او در حال حاضر بازیکن لاتزیوی ایتالیاست و قراردادش تا ۲۰۲۶ اعتبار دارد. فصل گذشته ۴۲ بازی انجام داد و ۱۴ گل زد. کارنامه او شامل ۷۸۵ بازی و ۲۰۱ گل است؛ در کنار دوران درخشان با بارسا، پنج سال در چلسی، یک سال در رم و چند فصل در لاتزیو و رقیب سنتی‌اش سپری کرده است.

رائول آلبیول نیز دوباره راهی سری A شده و این بار برای پیزا، تیم تازه‌صعود کرده به لیگ ایتالیا، توپ می‌زند. این مدافع ۴۰ ساله پیش‌تر برای ناپولی بازی می‌کرد و اکنون در خط دفاع پیزا تجربه و استحکامش را ارائه می‌دهد. قرارداد او تا ۲۰۲۶ ادامه دارد و بند تمدید هم دارد.

ماتا و خاوی مارتینس؛ دور از سطح اول

خاوی مارتینس و خوان ماتا اکنون از سطح اول فوتبال اروپا فاصله گرفته‌اند. مارتینس ۳۷ ساله در لیگ دسته دوم قطر برای تیم البیده بازی می‌کند. او از سال ۲۰۲۱ وارد فوتبال قطر شد و ابتدا برای قطر اسپورت کلاب توپ زد. پیش‌تر نیز در اروپا برای اوساسونا، اتلتیک بیلبائو و بایرن مونیخ به میدان رفته بود.

خوان ماتا، هم‌تیمی او در جام جهانی ۲۰۱۰، پس از درخشش در والنسیا، راهی چلسی و سپس منچستریونایتد شد. او در سال‌های اخیر به ترکیه، ژاپن و سپس استرالیا رفت و اکنون در ۳۷ سالگی برای ملبورن ویکتوری بازی می‌کند. قرارداد او تا سال ۲۰۲۶ معتبر است.

